La actual gobernadora y candidata a reelección en el estado Táchira, Laidy Gómez, insistió este martes en que el denominado por Maduro “protector del Táchira”, Freddy Bernal, no va a aganar en la entidad, y señaló que “van a tener que llevarlo” a Caracas a “cuidar a El Coqui”. Además repudió a opositores que llaman a la abstención.

“Hemos visto acciones violentas a través de la usurpación que ha hecho Freddy Bernal en Táchira, y eso podría venir si gana el chavismo. La población del Táchira siempre se ha resistido al abuso. A Freddy Bernal le va a tocar buscar otro cargo porque no va a ganar en Táchira, creo que lo van a tener que llevar a Caracas a cuidar a El Coqui porque aquí no va a ganar”, afirmó Gómez en una entrevista con Punto de Corte.

En torno a las primarias en la entidad, la líder opositora detalló que “firmamos un compromiso para aceptar los resultados, y además trabajar por los tachirenses. Si pierdo, debo salir a trabajar, apoyar a candidatos para no darle más poder a Maduro. Seguir trabajando en la construcción de un camino que nos permita generar el cambio. Nosotros no nos podemos poner al servicio personal, sino debemos generar transformaciones que beneficien a la colectividad en general. Actualmente hay una cantidad de candidatos que dijeron que no había que votar, y ahora aparecen a aspirar, y son una cantidad, son muchos, no podría decirte nombres”.

“AD es la tarjeta blanca que representa a todos los adecos, no conozco a otro partido político que se llame Acción Democrática, sé que Maduro entregó partidos por medio de una negociación. Si nosotros hacemos política con mezquindad no buscamos el cambio positivo para nuestro país. Yo salgo a diario a mirar y ver cómo viven los diferentes sectores de la población”, agregó.

Para buscar el cambio se necesita el voto



Para Laidy Gómez, la abstención se derrota “es porque la misma población entendió que para buscar el cambio es el voto. El pueblo venezolano no está armado, no tiene formación bélica. El pueblo no está bien alimentado, tiene falta de salud y seguridad alimentaria. Hay fracasos de un sector de la oposición que habla de intervenciones militares, de consultas para sacar a Maduro, entonces la gente entiende que el voto es el único elemento a usar. En este país no se vive, se sobrevive. Hay algunos políticos que les conviene el abstencionismo”.

“Quiero garantizar que el Táchira siga siendo democrático y por eso quiero la reelección. Que no vengan candidatos bélicos. Los espacios gubernamentales deben estar al servicio de la población. Maduro no nos ha brindado recursos, pero hemos firmado acuerdos internacionales importantes”, destacó.