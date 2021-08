El dirigente político, candidato a la gobernación de Lara, Luis Florido, adelantó este martes que en «los próximos días» la oposición presentará candidaturas únicas en cada una de las regiones del país, de cara a las elecciones del 21 de noviembre.

Florido precisó que «se están construyendo las candidaturas únicas articuladas dentro de la oposición y que hay algunos actores «que le han servido al régimen, lo han apoyado, por lo que esos personajes no van entrar en una estructura donde no caben por valores y principios. Yo no me puedo unir con quienes ven en el dinero un fin en específico».

Sobre cómo conduciría al estado Lara, Florido comentó que las responsabilidades de un país, de un estado o región d»eben ser compartida, entre gobernantes y comunidad, ser parte de la solución más que de los problemas».

Por tanto, sostiene, «para lograr sacar adelante la región larense, debemos contar con el apoyo, trabajo, cooperación y voluntad de cada uno de sus habitantes que quieren progreso».

Luis Florido también dijo que era necesario que los venezolanos «participen en las elecciones», pues el voto «significa la capacidad que tiene el ciudadano de cambiar las cosas».

«Aquí si nos unimos no hay manera de derrotarnos. Si entendemos que los agentes de cambio somos nosotros, que, si nos vamos a cuidar mesas, centros y movemos al Estado no hay manera que nos derroten», finalizó.