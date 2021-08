El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, afirmó este lunes que la posibilidad de un cambio de gobierno en el país no es algo que se esté debatiendo en la mesa de negociación, al menos hasta que la oposición liderada por Juan Guaidó rescate “su poder de negociación”.

En diálogo con Román Lozinski en Unión Radio, el analista señaló que ante la falta de poder y fuerza para lograrlo, la oposición no podrá “conseguir en una negociación política la salida de Maduro del poder, así como el rescate pleno de lo que tú esperabas o conocías como derecho democrático”.

“Eso no es lo que puedes conseguir como resultado de la negociación política en el corto y mediano plazo, porque no tienes la fuerza para conseguirlo”, insistió.

A su modo de ver, si la oposición tuviera la fuerza para provocar un cambio político, “lo hubiese conseguido antes de sentarse a negociar” y se hubiera negociado, pero para “ajustar” los elementos y acordar con el gobierno “algunas cosas como las que se planteaban hace unos años con tanta prepotencia que era en qué avión se iba Maduro (…) pero no tenías y no tienes la fuerza para hacerlo”.

“El gobierno sigue en poder y no tiene una amenaza creíble de salida. No es verdad que esté frente a ti la comunidad internacional más allá de elementos que te ayudan como presión y mecanismos que pudieran eventualmente llevarte a una negociación política para flexibilizar sanciones, pero no tiene la fuerza para sacar a Maduro”, enfatizó.

Pero no todo es malo.

León comenta que la oposición puede lograr, a través de la negociación, “la reestructuración” de su propia organización, además del replanteamiento de su propuesta, toda vez que la oposición, que tiene tanto tiempo con el mismo liderazgo, “se agota”.

“Está agotada la relación entre el liderazgo opositor y la población. Está agotada la confianza de que la oposición puede cambiar el gobierno, está agotada su fuerza de articulación porque está dividida y fracturada”, señaló.

Y además apuntó que pudiera articularse la oposición alrededor de “objetivos creíbles”, reconsiderando el surgimiento de los liderazgos regionales.

“De la elección regional pueden salir nuevos liderazgos de la oposición que le permitan recuperar su confianza en la gente”, comentó.