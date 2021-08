El dirigente opositor y candidato a la gobernación de Bolívar, Américo De Grazia, sostuvo este lunes que la abstención para la oposición fue “no solo una equivocación, sino que nunca logró su propósito”, por lo que insistió en que fue un error y que no debe volver a repetirse, a pesar de que desde la oposición que lidera Juan Guaidó han explicado que aún no hay condiciones para elecciones libres y transparentes.

“La abstención fue no solo una equivocación, fue derrotada de facto porque no logró su propósito, lo sabio es rectificar y reconocer que nos equivocamos. Gran parte de las deficiencias nuestras es no tener un centro de dirección política que le de orientación”, afirmó De Grazia en una entrevista con Punto de Corte.

En torno al proceso de inscripción de candidaturas que arrancó este lunes, el dirigente señaló que “hoy hemos estado inscribiéndonos con todos los obstáculos que esto supone. Mañana continuamos con la tarea administrativa de vencer toda la documentación que nos están solicitando, la estamos consignando de manera online. Nosotros llegamos a un entendimiento cosa que yo agradezco, con el Movimiento Ecológico de Venezuela cuya tarjeta ya empieza a ser conocida, ella nos va a prestar su plataforma para presentar a nuestros postulados. La tarjeta postulante es Ecológico y hay otras tarjetas que van a adherirse y por supuesto lo que tenemos es que se hagan sin generar cortocircuito o el menor posible porque la realidad de cada municipio es distinta”.

“Hasta ahora soy el único candidato, todos los demás se supone que están esperando las instrucciones de sus partidos que es lo que de alguna manera hemos tratado también de visualizar”, agregó.

En torno a la unidad en la oposición, De Grazia aseveró que “cuando decimos que para poder ganarle al régimen, primero tienes que anticipar eventos para poder construir escenarios. (…) Lamentablemente la oposición anda permanentemente desconcertada o juega para venirnos a presentar hechos cumplidos o situaciones ya sobrevenidas”.

Si el ejecutivo boicotea la gobernación, tendremos que convertirla en el gran sindicato ciudadano



“Estamos proponiendo desde la plataforma Guayana Libre que se cree un centro de dirección política a partir de los resultados legitimados del proceso electoral del 21N. Debemos legitimarnos ante el soberano y vamos a tener la oportunidad de escoger concejales, diputados, alcaldes y gobernadores y que el resultado que sea convirtamos eso en una suerte de convención en la que pudiéramos reencontrarnos los factores democráticos para construir ese centro de dirección política. Nombremos una directiva producto de esa convención y nombremos también un secretario ejecutivo”, acotó.

Finalmente, Américo De Grazia dijo que “la primera cosa es reponer el centro de dirección política con los factores y los elementos que tengamos a mano, no podemos inventar el agua tibia. A esa propuesta le agregamos que no puede ser bajo el esquema de la hegemonía, la exclusión, el veto. (…) Guayana es desafortunadamente un territorio de saqueo, un territorio ocupado. Si nos dejan, la gobernación tiene que ser el órgano rector de la vida política en el estado Bolívar. Si esa tarea es boicoteada por el ejecutivo, tendremos que convertirla en el gran sindicato ciudadano. Esa experiencia de 2017 no puede repetirse hoy. A falta de unidad entre los políticos, bueno es unir a los guayaneses. Lo que queremos es empoderar al ciudadano de una política, una política que nos permita ir al encuentro de ese ciudadano que está desesperanzado”.