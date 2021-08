El economista, profesor y diputado de la AN/2015, José Guerra, sostuvo este miércoles que “no hay forma de explicar” la riqueza del señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, “sino es por la corrupción”. Más temprano se conoció que la extradición de Saab desde Cabo Verde a EEUU podría llegar a mediados de octubre.

“No hay forma de explicar la riqueza del señor Álex Saab sino es por la corrupción. L gente que ha hecho dinero en Venezuela, digamos los tradicionales que conocemos son empresas que vienen de hace 40 años o más, 70 años en algunos casos, que hicieron plata bien habida algunos, pero estos nuevos ricos al amparo de comidas Clap, al amparo de contratos de Pdvsa esos son dinero de corrupción, y la corrupción que conocimos en los años 70 son unos bebés, son unos niños de pecho, son unos corazones de Jesús al lado de esta corrupción que ha habido en Venezuela en los últimos años”, expresó Guerra en entrevista con el programa El Show de Bocaranda por TVV Noticias.

El especialista en temas económicos aseveró que Venezuela “fue un país saqueado, y mientras que el país está arruinado los capitales de esos saqueadores están a buen resguardo, no en EEUU ni en Europa. Algunos quedan allí, pero hay otros que han sido descubiertos y han sido sancionados fuertemente y han sido decomisados esos recursos. Ellos han aprendido de tecnología y se están moviendo hacia Medio Oriente y hacia Turquía donde tiene a buen resguardo ese dinero”.

Recuperar la economía y la institucionalidad deben ser los principales objetivos



“Las grandes asignaturas de Venezuela son recuperar la economía y la institucionalidad económica del país. No hay país sin unos tribunales decentes, que si toca hacer un trámite no toque pagar por fuera más de lo que corresponde pagar, cuando se vaya a buscar una solvencia en un instituto tributario no se tenga que estar pagando por fuera, para registros o notarías no se tenga que estar pagando por fuera. Ante eso deben aplicar la justicia”, denunció.

Para José Guerra, desde el punto de vista económico “debe haber un plan económico con un objetivo fundamental: recuperar el consumo de los venezolanos incrementando el salario real, es decir el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores venezolanos, tanto de los activos como de los jubilados. Eso lo hacemos no emitiendo más dinero ni llenando a la economía de dinero que la gente no quiere, sino matando la hiperinflación en seco”.

