El presidente de la AN/6D de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez dijo este domingo que desde hace meses están negociando con representantes de oposición y que producto de ese proceso fue la designación del CNE, pero acotó que aún falta reunirse con «el resto del guaidosismo» y «ver qué pasa».

Al votar en las elecciones primarias del Psuv, Rodríguez respondió a varias preguntas de los medios de comunicación presentes. «Hay algo que es una verdad incontrovertible, es que ya estamos en un proceso de diálogo y negociación con todos los sectores de la oposición, las garantías electorales que ya están aprobadas y la misma escogencia del CNE es producto de ese proceso con casi todos los sectores. Solo falta conversar con el resto del guadosismo y veremos qué pasa».

También aseguró que está de acuerdo con la observación electoral internacional: «¡Claro, para que todos los países, especialmente de Europa, aprendan cómo se hace una elección eficaz, transparente, segura y rápida!. Una elección eficaz, segura, transparente y rápida. Más de 7 millones de militantes inscritos, también con todos los electores en una especie de antesala para que voten y expresen su opinión”.

Según lo que dijo, la Sala Situacional del partido chavista ha reportado «una inmensa afluencia de electores en los centros de votación, que fueron nucleados por el CNE» y criticó que los demás partidos -de oposición- no llamen a primarias.

“Revisen cuál partido de la derecha o ultraderecha ha convocado internas y primarias, incluso a sus militantes para preguntarles si están de acuerdo con sus dirigentes. No, ellos mismos se autonombran candidatos” y agregó «vamos a salir, sin ninguna duda, muchísimo más fortalecidos, porque somos el único partido en Venezuela que le pregunta a los electores, a la gente, quién quiere que sea su candidato o candidata”.

Negociaciones en México inician este viernes 13



Representantes de los cuatro grandes partidos de la oposición -G4- acudirán al diálogo con el Gobierno, cuya sede será México, en nombre de la llamada «plataforma unitaria», informaron este jueves a Efe fuentes del bloque antichavista. Dichas fuentes no precisaron si en las mismas estarán representados el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles y el ex vicepresidente segundo de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Stalin González, que ya sostuvieron negociaciones con el Gobierno en 2020. Tampoco si estará María Corina Machado, líder del partido Vente Venezuela y representante del sector más derechista de la oposición.

Entre los cuatro partidos están Voluntad Popular -liderado por Leopoldo López- y el socialdemócrata Acción Democrática, ambos intervenidos por el TSJ que puso al frente a antiguos militantes expulsados por sus compañeros y acusados por ellos de corrupción.

También Un Nuevo Tiempo, que se define como socialdemócrata, y Primero Justicia, del que forma parte Capriles, aunque ha mostrado diferencias públicas con la actual dirección.

Un par de horas más tarde, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador confirmó que su país será sede de las negociaciones entre el oficialismo y las fuerzas democráticas venezolanas lideradas por Juan Guaidó. López Obrador anunció que su administración aceptó albergar las negociaciones entre el chavismo y la oposición venezolana.

«Me acaba de informar el secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard) que a propuesta de Noruega se propone que México sea sede para llevar a cabo estas negociaciones. Nosotros hemos aceptado porque buscamos el diálogo», expresó el mandatario.