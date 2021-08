El militante y diputado AN/6D del Psuv Jesús Faría negó que se hayan registrado hechos de violencia en los centros electorales habilitados para las primarias del Psuv este domingo (8 de agosto), pese a las decenas de videos que circulan en redes sociales; aseguró que se trata de «hechos aislados» que no representan la «armonía» de este proceso interno.

Durante una entrevista en el programa Primera Página de Globovisión, Faría fue increpado sobre las imágenes de hechos violentos que se registraron entre oficialistas durante las primarias en varios estados del país, pese a que el periodista pidió mostrar los audiovisuales en vivo, Faría negó que se tratara de algo generalizado.

«Hubo 5.000 centros habilitados y no sé cuántos videos tendrás tú de fricciones donde se van a los puños o de golpizas. Te digo en general -por no decir términos absolutos- hubo una situación de armonía y unidad; más allá de lo que podamos decir, vas a ver el resultado el 21 de noviembre con una maquinaría política y unida en torno a este candidato, o el que será designado por la dirección nacional y tendrá el apoyo unánime de todo el pueblo», enfatizó.

«Si hablan de quejas por gobiernos regionales que no cumplen, ese era el propósito, que el pueblo se expresara, no quiero referirme a Bolívar porque no me consta cuál es el equilibrio de ese medio de comunicación que tiene el titular de divisiones y pugnas -Correo del Caroní-» y agregó «pero sí tenemos un alcalde que tiene deficiencias, el primero que se tiene que pronunciar es el pueblo y nosotros como partido con presencia en todos los ámbitos de la nación, debemos responder a eso, se trata del escrutinio público de la gestión de gobierno. Si alguien lo hizo mal, no tendrá los beneficios de los votos».

¿Cómo se pagó la campaña?



Al ser consultado por un televidente sobre cómo se financió la campaña para las primarias, el también economista respondió «esto es parte del sistema político, una movilización que realiza el CNE y le queremos agradecer su disposición y eficiencia. Los gastos los cubrimos nosotros mismos, cada militante tiene que aportar parte de sus ingresos para pagar las campañas», expresó.

También le preguntaron cómo es que hay un «bloqueo» producto de las sanciones cuando constantemente se importan carros último modelo y los bodegones están repletos de mercancía estadounidense.

«Esa es una forma de tratar de hacer una caricatura de un hecho dramático que atraviesa el país. Somos un país petrolero porque 95% de las divisas provienen del petróleo y el 70% de la inversión social proviene del petróleo. Hasta Fedecámaras dice que son afectados por el bloqueo. Así que el bloqueo es una realidad, hay posibilidades de importar, pero el funcionamiento del país se ve terriblemente impactado», sentenció.

«Nos faltan los recursos por el bloqueo, nos impiden comprar tecnología y cobrar en cualquier banco. Lo poco que vendemos es porque hemos aprendido a evadirlos de manera clandestina», reconoció.