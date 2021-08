El exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús «Chúo» Torrealba, propuso este lunes congelar la tarjeta de ese partido hasta después de las elecciones regionales del 21 de noviembre ya que no hay una formación opositora que herede «legítimamente» la alianza ganadora de la AN en 2015.

«Mi opinión es que en este momento no existe ninguna formación opositora que pueda legítimamente decir que es la heredera de la alianza ganadora del año 2015. Esa alianza existió y, por cierto, no fue destruida por Maduro, esa alianza fue disuelta por actores de la propia oposición y hoy está fracturada en cuatro o cinco trozos. Entonces, hoy tenemos la tarjeta de la alianza pero no tenemos la alianza», consideró el opositor en entrevista a Crónica Uno.

En respuesta a Américo De Grazia, quien le exhortó a él, a José Luis Cartaya y a Ramón Guillermo Aveledo a ayudar a poner dicha tarjeta al servicio de la oposición, Torrealba respondió que lo lógico sería su congelación y ponerla a disposición del «liderazgo opositor que surja después del 21N».

«El 22 de noviembre Venezuela va a tener una nueva realidad porque en los 335 municipios y en los 23 estados vamos a tener a personas que ganen o pierdan van a sacar la primera votación opositora allí y que podrán decir legítimamente “yo soy el referente del campo opositor en este espacio”. Entonces, esas personas tienen la posibilidad de construir un nuevo eje de gravedad. Ojo, no digo que se asuman como dirección política, porque eso se construye, sino que abran un espacio que sirva de bisagra para una estrategia común, una dirección colectiva y para que una alianza de esa naturaleza pueda decir “aquí tenemos tarjeta única”», apuntó.

