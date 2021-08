El profesor universitario y director de Delphos, Félix Seijas, sostuvo este martes que si el líder opositor Juan Guaidó se pronuncia a favor de participar en los comicios del 21 de noviembre, deben buscar “hacer ver que esto vale la pena” y de esta manera obtener victorias opositoras en gobernaciones y alcaldías.

“Si Guaidó se pronuncian en participar, deben buscar que participe la gente, deben buscar hacer ver que esto vale la pena. También demostrar que se han logrado hacer acuerdos. Y también demostrar como esto afecta mi vida y la vida de los venezolanos. Demostrar que si puede impactar en la vida de los venezolanos”, afirmó Seijas en entrevista con Punto de Corte.

El representante de Delphos indicó que en el país “lo que es mayoritario es ese deseo de cambio, no todos lo ven de la misma manera. Los que son más afectos al oficialismo quieren un cambio dentro del chavismo, los que están fuera quieren un cambio de Gobierno. Si Guaidó en su momento tuvo un 70%, Capriles también lo tuvo, Allup también en su momento, bueno no es un apoyo a ellos como líderes, ellos tienen su piso pero el resto simpatizan con la idea de cambio”.

La gente siente que las cosas están mal porque los políticos pelean por sus propios intereses



“El Gobierno mantiene un apoyo que es su roca, hay un chavismo duro que es aproximadamente el 12% del país, ellos apoyan la revolución sea quien sea el que esté al frente. Hay otro chavismo blando, crítico, que es también un 12-13-15% que entre los dos suman un 30%. Tienen duras críticas hacia Maduro. El chavismo siempre ha tenido diferencias internas. Ellos son minoría y lo saben. Ellos dicen que lo pueden todo a nivel electoral para desmotivar al contrario”, agregó.

En ese sentido, Seijas señaló que “el apoyo al Gobierno está aproximadamente en 25-27%. Quienes se identifican con las ideas chavistas hablamos del 35% aproximadamente del país, que quisieran que Chávez estuviese vivo, etcétera. Aproximadamente un 60% quieren que el cambio se diera fuera del espectro del chavismo”.

“El tema de la negociación, igualmente que la electoral, es una aspiración de la mayoría de los venezolanos pero eso no quiere decir que la gente considere que en este momento va a funcionar. La principal crítica de la gente hacia el liderazgo político de ambos lados es que no se ponen de acuerdo, que la gente siente que las cosas están mal porque los políticos están peleando, porque pelean por sus intereses y no por los intereses de la gente, eso es lo que sienten”, concluyó.