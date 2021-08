El diputado AN/6D Luis Eduardo Martínez declaró este martes que temas prioritarios en el diálogo entre chavismo y oposición en México deben ser el levantamiento de sanciones y la vacunación masiva contra el covid-19.

“Estoy seguro que interpreto a nuestros pueblos cuando solicito, más bien exijo, a las partes que dialogarán que prioricen el levantamiento de las sanciones extranjeras que tanto daño han causado, y la implementación de mecanismos rápidos para el ingreso al país de las vacunas que se requieren para inmunizar a nuestros connacionales”, expresó según nota de prensa.

«La recuperación pronta de nuestro economía con inclusión social no puede esperar más y ese debe ser un tema crucial en la agenda”.

A su juicio, este diálogo es «muy positivo» y expresó «creemos firmemente en el diálogo y a todo evento, lo promovemos especialmente cuando se trata de resolver una crisis tan compleja como la nuestra, por lo que saludamos como positivo el que está próximo a instalarse en México entre el Gobierno y un sector de la oposición política y apostamos a su éxito”.

Martínez estimó que este proceso «le da grandes esperanzas»: «solo sentarse, alrededor de una mesa, actores que se han enfrentado por años, en perjuicio por cierto de millones de venezolano, infunde esperanzas que cese la confrontación estéril y sea posible por vías democráticas y electorales dirimir nuestras diferencias”.

Representantes de los cuatro grandes partidos de la oposición de Venezuela acudirán al diálogo con el Gobierno, cuya sede será México, en nombre de la llamada «plataforma unitaria», informaron el jueves pasado a Efe fuentes del bloque antichavista. Dichas fuentes no precisaron si en las mismas estarán representados el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles y el ex vicepresidente segundo de la AN Stalin González, que ya sostuvieron negociaciones en 2020.

Entre los cuatro partidos están Voluntad Popular -liderado por Leopoldo López- y el socialdemócrata Acción Democrática, ambos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que puso al frente a antiguos militantes expulsados por sus compañeros y acusados por ellos de corrupción. También Un Nuevo Tiempo, que se define como socialdemócrata, y Primero Justicia, del que forma parte Capriles, aunque ha mostrado diferencias públicas con la actual dirección.

Las fuentes aseguraron que el problema de la fecha propuesta para el comienzo de la negociación, el próximo 13 de agosto, es que acuda la delegación nombrada por Maduro o cambie posteriormente de opinión y la aplace.