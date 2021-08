El grupo de setenta trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco, Alfredo Maneiro (Sidor) en Guayana no dejan de denunciar las irregularidades que se cometen en la empresa estatal bajo la directiva de Néstor Astudillo, Pedro Maldonado y el coronel Jorge Luis Gómez Pimentel. Este miércoles indicaron que están financiando la campaña política del militante del Psuv Tito Oviedo quien aspira ser el gobernador de Bolívar.

Desde el pasado 24 de mayo, el grupo de 70 hombres pasa los días a la intemperie e ignorados desde que decidieron -preocupados por su estabilidad laboral- iniciar el carpazo por la dignidad. A partir de entonces, cada día reiteran que se les ha suspendido el beneficio de la bolsa, han vulnerado sus beneficios contractuales y cobran menos de 10 dólares mensuales.

Carlos Rosas (52 años) tiene 33 años de servicio en Sidor y este miércoles declaró «le están financiando la campaña a Tito Oviedo, a diario echan gasolina hasta 40 carros foráneos para la campaña porque el es el candidato que ellos están apoyando para la gobernación», reprochó vía telefónica a ND.

Esto pese a que este martes, Diosdado Cabello anunció que «ya está casi todo listo» para las primarias del Psuv que serán este domingo 8 de agosto y el chavismo aún no tiene un candidato unitario.

Rosas aprovechó la oportunidad para criticar que los sidoristas desactivados no pudieron concretar las conversaciones con la directiva de Sidor, pese al «esfuerzo realizado por la diputada AN/6D Nancy Ascencio».

«El diálogo no se dió porque el diputado que se hace llamar obrero Ángel Marcano le prohibió al presidente de Sidor que se sentara a hablar con nosotros y dijo que esa diputada no es nadie, que no se sentara con nosotros, Astudillo y Gómez Pimentel obedecieron y dijeron que no se iban a sentar porque Ángel Marcano goza de confianza con el presidente de la República», aseveró.

Rosas agregó que mientras los carros de Oviedo se surten de gasolina en Sidor, las unidades internas no tienen combustible para llevar las comidas a las plantas, ni las motos que usan para pasar revista a las instalaciones.

«Esto es un desastre, el coronel que supuestamente es gerente de seguridad de Sidor y hay decenas de gandolas que sacan a diario y nadie las revisa, se llevan materiales, salen sin permiso, sin facturas, sin guías».