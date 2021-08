– Cuando faltan tres meses para las elecciones regionales de noviembre próximo, la alcaldía de Caracas ha despertado las ansias de poder de figuras del oficialismo y la oposición y distintos partidos anunciaron antes del 9 de agosto -fecha que puso el CNE- sus candidaturas.

En medio de la falta de decisión del G4 sobre si participará o no en las elecciones y las rondas de negociación entre la oposición ligada a Juan Guaidó y el chavismo, varios líderes políticos no han perdido el tiempo y han «pateado calle» para buscar apoyo para el proceso electoral impulsado por el chavismo.

ND analizó tres «propuestas» de gobierno para el municipio Libertador que han asomado tres de los candidatos: Carmen Melendez la candidata oficial del Psuv, tras las primarias del 8 de agosto; Antonio Ecarri, presidente nacional de la Alianza del Lápiz; y Leocenis García, candidato de Prociudadanos.

«Más Caracas Bella»



Carmen Melendez resultó electa este domingo, 8 de agosto, como candidata a la Alcaldía en las primarias del Psuv con el 52,69% de as papeletas, actualmente es la ministra del Interior y su nombre resonó durante las últimas semanas por haber ordenado «erradicar» a las megabandas que controlan la Cota 905.

Pese a que no tiene un plan oficial de gobierno, Melendez declaró que continuará recorriendo cada rincón de la capital «para seguir ordenándola» y poniéndola «más bella».

«Ganó la firme unidad de los patriotas y la lealtad con nuestro presidente, Nicolás Maduro y ganó el plan de gobierno «al calor del pueblo» que desde ya con la segunda fase del Plan Caracas Patriota Bella y Segura, junto a compatriotas, precandidatos y al pueblo organizado continuaremos desplegándonos por cada rincón, cada calle, cada edificio, cada barrio, barrio arriba, barrio adentro, hasta el corazón de cada comunidad para que juntos solucionemos cada problema que se presente», expresó en un audio en su cuenta Twitter.

«En las catatumbas del pueblo para trabajar por la Caracas que queremos, máxima unidad porque Caracas es un bastión de la revolución y llevaré el timón, el rumbo para que siga siendo Caracas más patriota, más bella y más segura, (…)».

Melendez no ha detallado cuál es su propuesta para el sector educación, económico o salud.

Más educación para Caracas



ND contactó al equipo de prensa de Antonio Ecarri para conocer de forma más amplia su plan de gobierno, pero no tuvo éxito. Sin embargo, cuando presentó su candidatura el pasado 9 de junio, el líder opositor destacó que para lograr que Caracas sea una ciudad modelo debe cambiar a nivel educativo y cultural y prometió hacer de la capital «la ciudad educadora de América Latina».

«La única vía para conseguir la libertad en Venezuela y poder avanzar es mediante la independencia económica, la educación y la cultura, no es cuestión de un cambio de gobierno» y dijo que el anhelo de hacer de Caracas una ciudad educadora no es una simple promesa electoral «yo lo que estoy es continuando una obra. Es construir una nueva mayoría en los sectores más adversos de Caracas, es decir, donde no hay condiciones ni para vivir».

Asegura que la organización que dirige desde hace más de 14 años, la Alianza del Lápiz, se mantiene operativa en sectores como La Vega y la Cota 905 y que ahí viven personas que quieren progresar a pesar de los problemas diarios que enfrentan entre los cuales están la difícil situación económica actual o los constantes tiroteos y guerra entre bandas que afrontan con mucha regularidad.

«¿Cómo se levanta un ciudadano que vive en La Vega a trabajar si tiene que pasar por debajo de una ráfaga de ametralladoras? se preguntó, al igual que las personas que deben estar al pendiente de una bala perdida cuando van llegando a sus casas en la Cota 905» y subrayó que «esas zonas son un conglomerado de gente talentosa y entusiasta que desean superarse no obstante la devastada economía venezolana».

«Yo estoy convencido que la nueva Caracas será la capital de los emprendedores de América Latina. A eso apuesto yo. La alcaldía se transformará en el gran centro de apoyo, protección y promoción de esos emprendedores que ya los he venido formando, pero que ahora los quiero masificar a través de todas las instancias de la alcaldía».

Tarjeta de ayuda social «El Negro»



También antes del lapso para inscribir postulaciones, Leocenis García anunció el pasado 21 de julio que sería candidato a la Alcaldía del municipio Libertador de Caracas.

En un video colgado en sus redes sociales, García expuso sin tapujos sus promesas para los caraqueños:

“Ahora convertiré Caracas en el municipio modelo de Venezuela, limitaremos el gasto clientelar y lo convertimos en subsidio directo para los sectores populares mientras luchamos con un modelo económico que destruye la nación.Convertiré a Caracas en una ciudad próspera, grande, bonita, de la cual todos nos sintamos orgullosos. Pondré policías cada cuadra, mejorando sus sueldos. Limpiare cada avenida, y ordenaremos el transporte público. Con ayuda de la misma empresa privada que me ha ayudado hasta ahora, fundaremos las ciudades jardines, donde la gente pueda adquirir una casa a crédito en un urbanismo ordenado y pagarla poco a poco”.

“Organizaré el sistema de salud primario, con médicos parroquiales. Y pondremos orden en los hospitales que estén en el municipio”, continuó.

Pero fue este martes 10 de agosto, cuando García profundizó su planteamiento al ofrecer una tarjeta de ayuda social para 500 mil familias caraqueñas en situación de pobreza.

«El comando de campaña de García presentó El Negro, una tarjeta de subsidio directo en cuenta corriente para 500 mil familias en el Municipio Libertador», suscribe una nota de prensa enviada a ND y encargó a Geomara Mujica, jefe de campaña, para iniciar el proceso de censo en todas las parroquias y barrios de la capital, para inscribir formalmente a los beneficiarios de la tarjeta de ayuda económica municipal y detalló «beneficiarios recibirán un comprobante de registro con un número de control, que los inserta de una base de datos de beneficiarios. El instrumento financiero calculado a la tasa del dólar . Un subsidio directo y transitorio por 4 años, a 500 mil familias de Caracas depositado en cuenta corriente y útil para la obtención de medicinas y alimentos».

Sin embargo, no queda claro de cuánto será el monto que recibirán los caraqueños en dólares.

Según García, la tarjeta estará respaldada «con parte del situado constitucional y la recaudación de impuestos -que hoy está en 2.5 millones de dólares mensuales y que García intenta llevar a 4 millones-, despolitizando la recaudación y poniéndola en manos de la empresa privada”.

Además, subrayó que uno de los propósitos es que fondos estadounidenses como la Usaid y la NED, puedan contribuir «ayudando a paliar la grave crisis que viven los caraqueños».