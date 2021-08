Caracas, 5 ago (EFE).- Representantes de los cuatro grandes partidos de la oposición de Venezuela acudirán al diálogo con el Gobierno, cuya sede será México, en nombre de la llamada «plataforma unitaria», informaron este jueves a Efe fuentes del bloque antichavista.Dichas fuentes no precisaron si en las mismas estarán representados el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles y el ex vicepresidente segundo de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Stalin González, que ya sostuvieron negociaciones con el Gobierno en 2020.

Tampoco si estará María Corina Machado, líder del partido Vente Venezuela y representante del sector más derechista de la oposición.

Entre los cuatro partidos están Voluntad Popular -liderado por Leopoldo López- y el socialdemócrata Acción Democrática, ambos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que puso al frente a antiguos militantes expulsados por sus compañeros y acusados por ellos de corrupción.

También Un Nuevo Tiempo, que se define como socialdemócrata, y Primero Justicia, del que forma parte Capriles, aunque ha mostrado diferencias públicas con la actual dirección.

Las fuentes aseguraron que el problema de la fecha propuesta para el comienzo de la negociación, el próximo 13 de agosto, es que acuda la delegación nombrada por el presidente Nicolás Maduro o cambie posteriormente de opinión y la aplace.

No obstante, aseguraron que el equipo de Juan Guaidó está «completamente» dispuesto a acudir.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que su país aceptó albergar las negociaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.

«Me acaba de informar el secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard) que a propuesta de Noruega se propone que México sea sede para llevar a cabo estas negociaciones. Nosotros hemos aceptado porque buscamos el diálogo», expresó el mandatario en rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.

En mayo pasado, Guaidó anunció su disposición a negociar con el Gobierno de Maduro para alcanzar un «acuerdo de salvación nacional» con el fin de superar la crisis que vive Venezuela.

El opositor aspira a conseguir elecciones generales «libres» y «justas» y, a la propuesta, el presidente respondió diciendo que está listo para reunirse con «toda la oposición», pero exige que se levanten las sanciones internacionales antes de sentarse a dialogar.

Por la parte oficialista, el mandatario ha asegurado que el actual presidente de la AN, Jorge Rodríguez, y el gobernador del céntrico estado Miranda, Héctor Rodríguez, «son los voceros de la revolución para las negociaciones con todas las oposiciones». EFE