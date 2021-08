El director ejecutivo de la ONG Ciudadanía en Acción, Edison Arciniegas, afirmó que el Clap llega a apenas el 28% de la población del país, o 1,8 millones familias en promedio.

“Estamos hablando de menos de 1.800.000 familias atendidas en el mes de julio, cuando a inicios de año el programa estaba atendiendo cerca de 2.100.000 familias. El suministro por parte del Estado no llega al 5% del sistema global de alimentos”, dijo.

Y sobre el primer semestre, indicó que el programa «alcanzó a cerca de un tercio de los venezolanos, es decir, en términos de penetración redujo su presencia y relevancia».

«Inició el año con una cobertura por el orden de los 2.032.000 familias receptoras, para cerrar en julio en 1.738.000 familias beneficiarias», criticó.

Respecto al número de cajas, precisó que han disminuido y solo se entregan 400 mil. Y no suficiente, el peso se redujo de 8,7 kilos a 5,7 kilos.

“Ya no hay aceites, ya no hay mayonesas, ya no hay enlatados, ya no hay lácteos, puede ser que muchos venezolanos estén extrañando aquella caja Clap de la que se quejaban”, criticó.

Alertó sobre el tiempo de espera que los combos de comida tienen una variación de entre 52,50 días a 65,73, y qu el promedio de tiempo que se tarda en llegar a un hogar «puede ser superior a 3,5 meses».

Recuperaciones

Arciniegas también subrayó que se reportan recuperaciones en el acceso y disposición de alimentos con un incremento de 590.000 toneladas de alimentos a 660.000 toneladas métricas en el mes de junio, “debido a un incremento tanto de la capacidad adquisitiva por parte de 40% de los consumidores, como al incremento de importaciones de alimentos frescos y de la agroindustria nacional”.

“En este momento, el anaquel tiene equilibro, el anaquel venezolano tiene condiciones de poder suministrar lo que el mercado y el consumidor estén demandando”, comentó Arciniegas.

Sobre los alimentos importados, Arciniegas dijo que hubo un incremento de 180% de la presencia de esos rubros en el mercado local, y que en este momento, “quizás entre el 25% y 30% del anaquel venezolano tiene como origen el país vecino, Colombia”.

“La cuarta parte de los tomates pueden ser importados, podemos estar cercanos al 40% de las cebollas, cercanos al 40% de las papas. La mayoría de esos productos viene de Colombia”, expresó.

Con información de TheMoneyPost.