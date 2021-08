El presidente de Datincorp, Jesús Seguías, aseguró este miércoles que el chavismo-oposición es un bloque y el resto de venezolanos es otro, ambos con «agendas distintas», por lo que el 60% de los ciudadanos está al margen de la polarización de ese sector «por primera vez».

«En Datincorp Venezuela el pasado 7 de agosto hicimos 1.200 casos de investigación en hogares. Un hubo gran despliegue de personas y tecnología para conocer la opinión de los venezolanos», comentó Seguías quien afirma que en las encuestas «solo el 6% de la población reconoce a Juan Guaidó como presidente, y el 62% reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela».

Tras esto, expresó que EEUU tiene una urgencia «de buscar solución a la crisis venezolana. La Casa Blanca tiene un dilema muy grande, ellos reconocen a Juan Guaidó, pero la mayoría de los venezolanos no».

Desde su punto de vista, «el bloque que conforman los chavistas y opositores están empeñados en discutir cosas políticas, y el otro bloque que son el 80% de los venezolanos están enfocados en el tema económico».

Insistió en Vladimir a la Carta que Venezuela carece de un liderazgo confiable: «Ni siquiera hay partidos políticos, están en el piso. Lo peor que puede ocurrir ante esta crisis de liderazgo es que surjan improvisados de la política».

A su entender, los partidos políticos deben adherirse a los siguientes 6 puntos: «La democracia auténtica, la ciudadanía, un país de comunidades activas, la educación, la gobernanza, y por último una economía libre. Mientras no se hagas, Venezuela seguirá siendo un país fracasado».

Por ello sugirió que en la oposición haya la mayor unidad posible, «que no estén en esa división tonta. Deben haber candidatos únicos, tarjeta única, una campaña capaz de seducir a los electores. La economía tiene que figurar con parte de la narrativa».

A su juicio, la oposición no tiene excusas para no participar en las megaelecciones: «Todo lo que ocurra el 21N, sino mueven las elecciones, será responsabilidad absoluta de la oposición. Yo no le pido a actores de la oposición que renuncien, pero e que rectifiquen. El que está perdiendo es el país entero».

En otro punto, sobre la administración de Nicolás Maduro, felicitó que se intentara hacer «un amago de democracia» con las primarias en el chavismo. «En algunos casos reconocieron quienes obtuvieron el apoyo de la mayoría, en otros casos no.”

«El chavismo tiene una crisis de democracia interna, al igual que la oposición. Faltando 3 meses para las elecciones y la oposición está en sus crisis existencial sobre cual ruta tomar. El gobierno necesita que funcionen dos cosas para ganar con su minoría. 1. Que los opositores no vayan a votar, 2. Que la oposición vaya dividida», sentenció.