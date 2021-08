El chavista Diosdado Cabello señaló este viernes que las sanciones a ellos, «le resbalan». Sin embargo, éstas han impedido que se puedan adquirir medicinas, alimentos, comercializar con el oro y vender petróleo.

«Nosotros no pedimos que nos levanten las sanciones, a nosotros nos resbala, es contra el país», expresó en una rueda de prensa ofrecida este martes a propósito de ofrecer un balance de la Comisión Nacional Electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), en donde informó que ya tienen listas unas propuestas presentadas por el Gran Polo Patriótico para los municipios y concejos municipales.

«Hay una unidad clara en la revolución bolivariana, de aquí nosotros debemos salir fortalecidos, yo le pido a todos aquellos y aquellas que participaron en las primarias de nuestro partido que se incorporen de una vez a acompañar aquellos compañeros y compañeras que hoy son nuestros candidatos y nuestras candidatas», dijo.

Además, detalló que procederán entre hoy viernes 27 y mañana 28 de agosto a entregar un CD con toda la información digital al Consejo Nacional Electoral (CNE) y «el CNE descarga cumpliendo con lo establecido en el cronograma ordenado por el órgano electoral».

Asimismo aseguró que el Psuv «está cumpliendo estrictamente todos los señalamientos, todas las instrucciones. Conocemos de los tiempos y también conocemos los trucos de algunos sectores opositores para alargar las cosas y decir: no, las elecciones las hacemos en julio. ¡No, las elecciones son el 21 de noviembre!. El 21 de noviembre estamos convocados todos los venezolanos y venezolanas».

Maduro es el que más «ha solicitado diálogo»

Acerca del proceso de negociación y acuerdo iniciado el pasado viernes 13 de agosto entre sectores del oficialismo y la oposición, Cabello indicó que Nicolás Maduro ha sido la persona que más ha solicitado diálogo, «el presidente ha cedido» y resaltó que «es el presidente electo en unas elecciones libres, transparentes, con participación universal y directa. La gente fue a votar y votó por Nicolás Maduro y él, desde su posición de presidente, ha seguido llamando al diálogo», expresó.

En ese sentido indicó que todo aquel que se quiera sumar al diálogo, será bienvenido siempre y cuando sea con respeto. Y volvió a mencionar el tema de las sanciones, las cuales calificó como «ridículas» que a ellos como gobierno «les resbala». «Nosotros no pedimos que nos levanten las sanciones, es contra el país que no permiten que nosotros no compremos medicinas, ni alimentos. No permiten que vendamos nuestro petróleo y que tampoco comercialicemos nuestro oro. Esas son las sanciones que pedimos que levanten», puntualizó.

Finalmente, aseguró que si hay alguien perseguido políticamente, ha sido la administración de Nicolás Maduro y calificó al sector opositor como «terrorista» y que además se roban el dinero y «engañan a su gente».