El aspirante a la gobernación del estado Miranda, David Uzcátegui, advirtió que si no hay unidad antes del miércoles 1ero de septiembre, inscribirán a un «candidato comodín» y el 21 de septiembre se procederá con la sustitución de candidatos según el cronograma planteado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Así lo expresó durante una entrevista concedida al programa Vladimir a la Una este lunes 30 de agosto e indicó que la posición de su agrupación Fuerza Vecinal ha sido «coherente» y que no caerá en dimes y diretes porque este tipo de acciones no favorecen en nada a la gobernación. No obstante, resaltó que aún hay tiempo para elaborar unas elecciones primarias que llevan dos meses solicitando.

A su juicio, existe un sector de la oposición que insiste en hacerle «un favor» a la administración de Nicolás Maduro. «Pero los vecinos están claros y se dan cuenta de todo», dijo.

Si no hay unidad antes del 1ero de septiembre, «inscribiremos un candidato comodín y antes del 21 de septiembre se procederá con la sustitución», reiteró y según su punto de vista, las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, fueron vergonzosas porque «la base escogió y el cogollo cambió los candidatos».

Uzcátegui aseguró que actualmente existen dos toletes: los que quieren el cambio y los que quieren la continuidad del gobierno. «Nos quieren dividir». En ese sentido, afirmó que él ha hecho todos los esfuerzos y que cuentan con el 99% del apoyo de los concejales. «El hecho de que no se hayan hecho primarias no es mi culpa, sino por el otro candidato que no se quiso medir».

¿Qué le propondría a Carlos Ocariz a cambio del apoyo?

Yo le ofrecería que fuese el alcalde de Sucre otra vez.

¿Aceptarías el apoyo de la dirigencia democrática?

«Nosotros queremos ganar la gobernación. La polarización le ha hecho daño al país y nos quieren dividir. Por ejemplo: yo no le voy a pedir a ustedes un carnet político para acceder a los beneficios de la gobernación, así como tampoco la entrega de materiales para la construcción o darle un crédito a un emprendedor. Voy a gobernar para todos.

«La gente está cansada de espectáculos políticos. Tienen mucha más conciencia política y saben quién es cada quien».