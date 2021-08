Empresarios y analistas políticos consideran que no tiene sentido que integrantes de la cúpula empresarial se reúnan con delegados de Maduro para buscar soluciones la crisis económica, ya que el chavismo «solo ofrece migajas».

Este 20 de julio, la vicepresidenta chavista, Delcy Rodríguez participó en la instalación de la 77 asamblea anual de Fedecámaras, donde sostuvo que para el empresario privado «es muy difícil» traer productos al país, por canales «limitados». Además señaló que vienen adaptaciones al método de flexibilización y cuarentena conocido como 7+7.

«Personalmente, no creo que vayamos por buen camino manteniendo actitudes pasivas con el régimen, cediendo no vamos a conquistar espacios. Hablando con el gobierno sólo podremos lograr migajas. La lucha que hemos propuesto los agropecuarios es que ni siquiera nos acercamos al Gobierno a negociar un litro de gasolina. Hemos tratado de resolver la escasez de combustible e insumos de manera particular porque no perdemos tiempo con una dictadura que negocia con la bota en el cuello de los empresarios, sin producir cambios», exclamó en entrevista concedida a La Prensa Lara, Antonio Escalona, presidente de la Unión Agrícola y Ganadera De Los Andes (Unagandes).

Lo mismo piensa Mahomed Hussein, vicepresidente de Fedecámaras Lara, quien declaró que esto no es nada nuevo. «Los ataques del Gobierno a los empresarios ha sido el día tras día de los últimos 22 años. Hay intentos de acercamiento, luego amenazas. Sin embargo, tenemos la disposición de colaborar en la solución de los problemas económicos del país, aunque hay que aclarar que todavía no nos hemos sentado en una mesa de diálogo formal con el Gobierno», dijo.

Más allá del rechazo, analistas explican que el acercamiento de Fedecámaras con el oficialismo ha generado tanto debate porque existen intenciones políticas en juego. Por eso, el discurso de la cúpula empresarial es más cordial contra el Ejecutivo, responsable de haber quebrado 9.050 industrias en dos décadas.

«Fedecámaras fue creada para negociar con el Gobierno y para proteger sus intereses. Otra cosa es cuando ese sector quiere jugar a hacer política, desde un sentido eso termina haciendo las cosas mucho más complicadas. Mezclar a un gremio con temas políticos empieza por poner nervioso a los propios empresarios, y en segundo lugar termina afectando la legitimidad y reputación de la cúpula empresarial», explicó Benigno Alarcón, especialista en negociación y resolución de conflictos.

El doctor en Ciencias Políticas, Luis Salamanca recordó que en 1999 cuando Hugo Chávez llegó al poder, la política de Estado se orientó a aniquilar al sector privado.

«Chávez y Maduro han tenido el firme propósito de desbancar al empresariado venezolano, cosa que lograron. Es lógico pensar que ya los empresarios están exhaustos y lo que quieren es arriesgar dentro del modelo político; es decir, cohabitar, convivir dentro del modelo político con el Gobierno, sin abandonar su idea de cambio político. Pero obviamente tratando de entenderse con el Gobierno para salvar sus negocios, para hacer lo que ellos saben hacer, que es trabajar en sus empresas y producir empleos. Ahora es tal el debilitamiento económico del país, que es bien difícil que algunas flexibilizaciones parciales puedan conllevar a un desarrollo importante de la economía», estimó.

