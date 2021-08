El presidente del partido El Cambio, Javier Bertucci oficializó su candidatura a la gobernación del estado Carabobo y pidió «unidad a la oposición» y reconciliación, pese a que la oposición ligada a Juan Guaidó no ha confirmado si participará en las elecciones del 21N o mantendrá la ruta de la abstención.

“Nosotros estamos convencidos de que la única ruta para salir de esta terrible pesadilla es la ruta electoral, y este próximo 21 vamos a demostrar que desde hace 2 años teníamos razón, que la ruta es la organización y la movilización como aquí lo ven”, expresó desde la avenida Sesquicentenaria al sur de Valencia.

«Nuestro adversario se llama Nicolás Maduro y en cada estado donde haya un candidato de Maduro hay que vencerlo, y tenemos que unirnos, sin egoísmo, sin partidismo, poniendo a Venezuela primero. Si ganamos más gobernaciones este 21 de noviembre, la configuración política nacional cambia y nos enfrentamos a un verdadero cambio para el país”, agregó según nota de prensa.

La promesa de gobierno de Bertucci consiste en «trabajar hombro a hombro con el sector privado, para reactivar las líneas de producción de la zona industria y beneficiar a miles de carabobeños», aseveró. «Recuperar al estado modelo en desarrollo industrial, agrícola, petroquímico, y de más rápido crecimiento económico, urbano e inmobiliario del país».

“La zona industrial de Carabobo está funcionando a 15%, nos hemos reunido con muchos empresarios y piden, como exigencia única, un cambio de gobierno regional para llevarla del 15 al 45 % en el primer año. 120 mil empleos directos para recuperar la dignidad y dinamizar la economía carabobeña”, sostuvo.

Culpó al bipartidismo regional de amarillos y rojos de que el desarrollo económico esté limitado: “Aquí se trata de derrotar al candidato de Maduro y no anularnos entre todos los candidatos de oposición; el llamado es a no seguir en un egoísmo estéril. El pueblo de Venezuela y el pueblo de Carabobo no aguanta más, necesitamos darle respuestas al pueblo y pasa por la unidad, pasa por el reconocimiento y el trabajo juntos de organización y participación”.

Bertucci forma parte de la denominada Alianza Democrática -AP de Henri Falcón, AD intervenido de Bernabé Gutiérrez y Cambiemos de Timoteo Zambrano, entre otros- quienes criticaron que no se les invitara al diálogo en México entre la oposición de Juan Guaidó y el chavismo.

«Informamos al país que no hemos sido invitados a participar en el proceso de diálogo y negociación auspiciado por el Reino de Noruega, ni conocemos la agenda que en este se desarrollaría, lo cual consideramos como un muy mal inicio para este capítulo de conversaciones», reza un comunicado conjunto del pasado 10 de agosto.