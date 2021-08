Bernabé Gutiérrez, designado por el TSJ/ANC como secretario general del AD intervenido, reveló este jueves que desde la denominada “alianza democrática” que integran Luis Parra y compañía “querían ir” al diálogo en México pero la oposición “radical” de Juan Guaidó “se opuso”.

“Cuando el presidente habló del diálogo en México, teníamos dos candidatos, Luis Eduardo Martínez y Timoteo Zambrano, dispuestos a ir a México, pero la oposición radical donde está Leopoldo López, Guaidó y otros, se opusieron a que nosotros participáramos. Nosotros queríamos participar para buscar mejores condiciones, y saber cuáles eran las verdaderas intenciones de esa oposición radical, ellos mismos se opusieron y aquí estamos felices. Es bueno que la gente vea quienes son quienes, los que critican y no reconocen a Maduro se van a sentar mañana en México. Los adecos hemos decidido participar en elecciones. Nosotros hemos reconocido que aquí hay un solo presidente que se llama Nicolás Maduro”, expresó Gutiérrez en el programa A Pulso por VTV.

El dirigente y diputado de la AN/6D insistió en que querían ir a México. “AD y los partidos que integramos la alianza democrática no estamos en ese diálogo allá en México, que queríamos ir porque somos colaboradores, pero la oposición radical no quiso. A Venezuela hay que jugarle con seriedad porque hay muchos problemas graves, como los servicios básicos, un salario que no alcanza para nada. A Venezuela no se le resuelve nada si nos insultamos unos a los otros. Nosotros somos distintos, aquí hay una oposición seria, responsable”.

Oposición pro Gobierno “pateará” el diálogo en México



“Nosotros queríamos ir, pero esta oposición que es pro Gobierno se opuso. Ellos llamaron a la abstención mientras nosotros competíamos y buscábamos el voto. Ellos vienen engañando al país, ellos dicen que la solución es un golpe de Estado, crean expectativas al país que creen que al amanecer vienen barcos y una invasión. Están engañando al país. Ya van a ver que ellos mismos (oposición) van a patear el diálogo en México. Nosotros criticamos al Gobierno. Somos una oposición seria que nos interesa llegar al poder a corregir, y mientras no llegamos, le hacemos críticas constructivas a Maduro”, agregó.

No soy candidato al 21N, pero apoyaré a opositores para recuperar espacios



En torno a los comicios de gobernadores y alcaldes del próximo 21 de noviembre, informó que “no soy candidato a ninguna gobernación ni alcaldía. Fui gobernador varias veces. En este momento soy integrante de la alianza democrática. No soy candidato pero estoy comprometido de recorrer todo el país y hacer campaña por todos los candidatos de la alianza en gobernaciones y alcaldías. Ayudando a la oposición no radical, la oposición seria y responsable podamos competir con los candidatos de Maduro e ir recuperando espacios”.

“En la oposición no se hicieron primarias porque nosotros no colocamos candidatos a dedo. Nosotros tenemos precandidatos, puede haber 10. Vamos a hacer el esfuerzo unitario. El Gobierno tiene facilidades de primarias internas. Los procesos internos siempre dejan secuelas, siempre dejan heridas. Deben resolver el problema del partido de Gobierno. Nosotros vamos a resolver nuestros problemas en la oposición, nosotros en la alianza democrática vamos a buscar un solo candidato unitario en cada gobernación y alcaldía”, acotó.

Finalmente, Bernabé Gutiérrez dijo que “no soy ningún alacrán, pero quien quiera decirlo y lo llena de felicidad, que lo sigan diciendo. (…) En los Gobiernos de Acción Democrática se construyeron grandes universidades y grandes obras que se hicieron. (…) Todo el mundo el 21N debe votar por la tarjeta de AD. Nosotros sentimos orgullo de Carlos Andrés Pérez, y me siento grande de que me comparen con ese gran hombre”.