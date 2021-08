El Arzobispo Emérito de la ciudad de Coro, Monseñor Roberto Lückert León, exigió este jueves la aparición de un liderazgo que den la cara ante la terrible crisis económica y social que viven los venezolanos.

“Una de las cosas graves que yo percibo como Arzobispo Emérito de Coro es el desgobierno, y además del desgobierno, el no tener líderes, líderes que den la cara por Falcón. Ante la situación de crisis que vivimos sin agua, sin luz, en 20 años no le han pasado una brocha de asfalto a las calles de Coro”, afirmó Luckert León en un clip compartido en Twitter por el reportero Jesús Medina.

El representante católico reiteró que Venezuela es un país “inmensamente rico, donde Dios nos regaló en abundancia hierro, petróleo carbón. Los europeos para sacar una tonelada de carbón deben de meterse dentro de la tierra para sacarla, aquí no, a flor de piel lo tenemos todo, y sobre todo, lo más bonito es que la frente de mi casa se ve el lago de Maracaibo, el acuario de agua dulce más grande de América Latina, y que nosotros hemos pasado 2 meses sin agua dulce, eso no puede ser”.

“Aquí lamentablemente el Gobierno no está cumpliendo con su obligación y con su responsabilidad. No quiero criticar por criticar, estoy diciendo lo que está pasando, lo que estoy viviendo. Creo que en este momento el liderazgo tiene que hacerse sentir, no tengo líderes en Coro, no tengo líderes en Venezuela. Los líderes no son para gritar, no entienden lo que es política. Política se define como trabajar por el bienestar común de los venezolanos, eso es política, no es pegar afiches y gritar, ni vestirme de verde o amarillo ni nada de eso. Es trabajar por el bienestar de todos los venezolanos”, exigió.

Finalmente, el Arzobispo Emérito de Coro sostuvo que “debe haber líderes que den la cara por nosotros. Que hablen por los que no hablan. A veces los arzobispos tienen que tomar el papel que tienen que hacer los políticos. Los políticos no es solo decir yo soy adeco, yo soy copeyano, no, si no es decir que vas a hacer o que estás haciendo como político en función del bienestar de los venezolanos”.