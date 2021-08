La AN electa en 2015 acordó este martes rechazar la venta de Refidomsa a República Dominicana después que Pdvsa le transfiriera sus acciones a ese país por 42,9 millones menos a cuando la compró hace 10 años para pagar bonos.

En la sesión de ese Parlamento desconocieron el cambio de propietario, al tiempo de culpar al «régimen de Maduro», funcionarios públicos y miembros de Pdvsa por «consolidar este tipo de transacciones oscuras».

Al respecto, Elías Matta dijo que debido al «mal manejo de los recursos de la República por parte del régimen, desde el año 2017 esos bonos hoy, prácticamente son llamados bonos basura porque estos irresponsables no cumplen con los pagos correspondientes».

Tildó la transacción de oscura ya que fue ejecutada en «circunstancias extrañas».

«Esta operación lo primero que hizo fue violar el artículo 150 de la Constitución de la República, porque este es un contrato de interés público, en segundo lugar, hay demasiada oscuridad en esta operación: no sabemos cuánto es el valor nominal de estos bonos, no hay transparencia, ¿Por qué se escogió específicamente esta sociedad PATSA? Por lo tanto, desde esta AN aprobamos este acuerdo, para informarle a la opinión pública de esta operación que es totalmente oscura y que nosotros no vamos a avalar esta pérdida de los bienes de la nación», acotó.

Por su parte la legisladora Deyalitza Aray dijo que tal venta demuestra el nivel de «devastación y de desprecio que han mantenido sobre los bienes de la nación, quienes representan el socialismo del siglo XXI».

«Se hizo una venta por debajo del precio real, para cancelar deuda externa de bonos asumidos por corrupción y que pretenden achacar a las sanciones que tiene el gobierno de Estados Unidos contra representantes del régimen de Maduro, precisamente por vínculos y actos de corrupción», apuntó.

La semana pasada, el Gobierno dominicano anunció que compró al Gobierno de Maduro el 49 % de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) por 88,1 millones de dólares, con lo cual reasume el control absoluto de la empresa.

El ministro de Hacienda dominicano, José Manuel Vicente, dijo en rueda de prensa que la transacción se realizó por un precio «ventajoso» para la República Dominicana.

Pdvsa adquirió el 49 % de las acciones de Refidomsa en 2010 cuando pagó al Gobierno dominicano 131 millones de dólares.