Nicolás Maduro envió este jueves un mensaje un doble mensaje a los empresarios, por un lado asegurando que cree en ellos y su capacidad de emprendimiento y por el otro amenazando a aquellos que «perturban los precios».

“Todos los empresarios que amen a Venezuela, venid. Yo no me dejo chantajear por la ultra izquierda imbécil que no han produciendo ni un huevo en su vida. Yo sí creo en el empresariado venezolano. Creo profundamente en ese empresariado que está allí. Le pido a Delcy Rodríguez que conduzca a la banca pública, y convoque a la banca privada y multiplique los créditos y financiamientos para todos los productores. En los próximos días vamos a anunciar medidas para el bolívar. Combinar el bolívar, el petro, la criptomoneda, el euro, créditos en yuanes – amos a dar créditos en la moneda china. No podemos decir más”, indicó en declaraciones a VTV.

He dado la orden que llamen a botón a empresarios que alteren precios

Maduro reconoció que no ha podido controlar precios de alimentos. “Tenemos identificados a los ocho o diez actores económicos que perturban los precios. El valor real de la moneda. En parte de un plan. He dado la orden de que los llamen a botón. No importa los apellidos. No hay intocables en la oligarquía de Venezuela. El que se crea intocable está bien pelado. Esos grupos económicos están identificados. Hemos ido actuando contra quienes han ejercido la guerra económica contra Venezuela. La fijación de precios ha sido uno de los elementos más golpeados. A veces controlamos a esta guerra económica por fases, pero vamos a vencer. Debemos garantizarle al pueblo todas sus necesidades, nuestro sistema garantiza al pueblo la máxima felicidad posible”.

El caso Petrocedeño

«Las empresas que entregaron acciones a Pdvsa han decidido irse a las energías limpias, pero hemos tenido un gran éxito al asumir la participación total de Petrocedeño. Vamos a ritmo estable en su recuperación. Esta negociación se realizó en silencio. Desde Bloomberg tienen una campaña permanente contra Venezuela. Nodicen la verdad. A los inversionistas internacionales les decimos que tenemos palabra. Tenemos la disposición de que venga a invertir”, concluyó.

Relanzamiento de la Misión Agro Venezuela

«El milagro económico de Venezuela debe empezar por el campo, por la tierra, por los que trabajan de verdad. Con la gran misión agro Venezuela vamos cultivando patria. Ningún sector de la oposición tiene un proyecto o una idea de país. En los próximos días anunciaré algunas cositas económicas”, agregó.

Otros temas:

Ataque a Julio Mayora. “La extrema derecha le cayó encima a este atleta que trajo la medalla de plata para Venezuela. Le cayeron encima a Julio Mayora. Pido respeto por el amor a Hugo Chávez y a nuestro medallista. Toda mi protección para ti Julio Mayora. Me da mucha rabia lo que le hace a la juventud esta derecha. No digo más porque me censurarían, bast… de la ultraderecha».

Lluvias e inundaciones. Maduro se refirió a la lluvia de ayer como «la mamá de los palos de agua». «Yo cuando vi esa lluvia dije ‘pendiente de Caracas, pendientes de todo el país’. Dicho y eso, se desbordaron varias quebradas, hubo destrozos, pero inmediatamente llegó el Gobierno, y hubo contención y apoyo. Hubo lluvias muy intensas fuera de los registros normales. Cuando llueve así nos ponemos moscas. Gobernadores y alcaldes no deben descuidar por un segundo la limpieza de las quebradas. El cambio climático es por la destrucción del planeta por parte del capitalismo, y por eso vemos esos fenómenos”.

Vienen un anuncio sobre el bolívar. Maduro aseguró que en los próximos días anunciará medidas sobre el bolívar aunque no dio detalles. La agencia Bloomberg ha informado que el Banco Central de Venezuela eliminaría seis ceros a la moneda en agosto, y el periodista de esa agencia Álex Vásquez sostuvo que con la reconversión “quieren aparentar que el bolívar se fortalece”.