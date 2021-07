El diputado de la cuestionada Asamblea Nacional y jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez, pidió a la oposición no abandonar la ruta electoral, como única posibilidad para reinstitucionalizar al país.

“Exhorto al liderazgo opositor a no abandonar la ruta electoral, única posible para reinstitucionalizar al país e iniciar el proceso de cambios que demanda toda Venezuela», señaló Martínez.

El vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación de la AN/6D informó también que tras reunirse con varios precandidatos opositores a gobernadores y alcaldes, le «preocupa» que un sector de la dirigencia resuelva abstenerse nuevamente en las elecciones regionales y municipales «repitiendo el gravísimo error que ya se ha cometido en anteriores convocatorias a comicios».

“Nadie discute que las condiciones no son perfectas pero nunca lo serán mientras no acumulemos plazas y fuerzas y ello solo será posible progresivamente en la medida que recuperemos demostradamente el apoyo de los venezolanos”, precisó.

Y agregó, «somos nosotros los primeros llamados a generar las mejores condiciones y a la cabeza de ellas, las candidaturas únicas por jurisdicción, programa marco y padrón electoral unitario marcarán la diferencia a favor de quienes apostamos a una Venezuela diferente”, sostuvo.

“He rogado a un buen número de precandidatos, con quienes me he reunido personalmente en los últimos días o comunicado, que se impongan a aquellos que pareciera interesados en mantener el estatus quo de la no participación. Ya basta de esperar soluciones mágicas y de contribuir a que persista la gravísima crisis económica y social que padecen millones de nuestros connacionales”, finalizó Martínez.