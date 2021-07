El dirigente político mirandino, David Uzcátegui, aseguró este jueves que no iba a dejar que el Ejecutivo de Nicolás Maduro lo “manipule” si de ser electo, tiene que firmar un documento renegando de la violencia (como ha insinuado el chavismo).

Durante una conversación telefónica con ND, Uzcátegui, quien aspira a ser candidato para ganar la Gobernación de Miranda (en manos de Héctor Rodríguez), precisó:

“Yo no caigo en las trampas del gobierno. El gobierno siempre quiere sacar del tema nacional los problemas económicos y sociales de la gente. Yo estoy todos los días ayudando a la comunidad a surgir, a que tengan calidad de vida, allá el gobierno que quiere destruir todo y quiere hablar de mecánica política. Yo vengo acá a trabajar, no voy a seguir en esas trampas del gobierno, dimes y diretes”.

“Ellos no tienen por qué obligarme a nada. ¿Por qué me van a obligar a mí a hacer nada? Eso no está planteado, yo nunca he agarrado el camino de la violencia, sino el electoral. El gobierno me ha perseguido y he respondido con más trabajo en la comunidad. El gobierno me inhabilitó pero mi respuesta fue trabajo. No voy a doblegarme ante el gobierno, yo estoy del lado de mi pueblo, no voy a permitir que el gobierno me manipule, ni mucho menos”, sostuvo.

Sobre su reconocimiento a la AN/6D, controlada por el chavismo, Uzcátegui no respondió del todo claro y se limitó a decir:

“Yo voy a inscribirme para ganar las elecciones de Miranda entre el 9 y 29 de agosto que es la fecha determinada. Sé qué es lo que me viene: el ventajismo del Estado, la amedrentamiento y miedo que infunden a la gente, el abuso, pero con todo y eso, mi propuesta es de unión para Miranda”.

Le consultamos a Uzcátegui sobre las recientes críticas que recibió en redes por presuntamente hacer campaña a través de la entrega de medicamos.

Dijo que no vio la crítica y más bien enfatizó que iba a entregar medicinas “en todos los municipios de Miranda”.

“No vi la crítica. Yo voy a seguir entregando medicinas en todos los municipios de Miranda, el gobierno acabó con el sistema de salud, lo destruyó, ha sometido a la gente a morirse de mengua, sin tratamiento, medicinas, ambulatorios, hospitales, sin dispensarios y sin vacunas contra el covid, y mi respuesta es trabajo social en alianza con el sector privado ayudar a masificar la entrega de medicinas y cuando lleguemos al gobierno regional de Miranda, conquistaremos un sector productivo robusto para que la gente no dependa más nunca del gobierno y pueda comprar sus medicinas”, expuso.

Primarias

David Uzcátegui habló de las primarias que propuso ayer miércoles para el 22 de agosto como fecha a realizarse. Sobre Ocariz, lo invitó a unirse a la propuesta, toda vez que el dirigente de Primer Justicia “ha expresado varias veces que está de acuerdo con ir a primarias”.

“Pongámosle fecha, porque pasa el tiempo y la gente merece un candidato unitario. Si está dispuesto, vamos a ponerle fecha. El 22A es mi propuesta, ya empezamos las diligencias necesarias y presionar para que haya un solo candidato en Miranda, yo sí interpreto el sentimiento mayoritario del mirandino que tenemos que ir en unidad”, sostuvo.

Sobre su aspiración a la Gobernación, el político dijo que quiere llegar al poder “por toda la situación tan dramática que estamos viviendo”.

“No me puedo quedar de brazos cruzados, ya hemos conquistado alcaldías importantes de Miranda y estamos apostando por ganar las 21 alcaldías de Miranda, porque queremos transformar Miranda. Yo quiero llegar al poder no para pavonearme, sino para trabajar por la gente”, indicó.

“La política nuestra es ir al contacto con la gente, a pesar de la pandemia, estamos todos los días recorriendo las comunidades”, añadió.

Respecto a la intención de voto, Uzcátegui dijo:

“Yo estoy convencido de que la gente está decidida a votar porque se dio cuenta que no votar afecta su calidad de vida, se hace un año a sí misma. Y el 21N tenemos la gran oportunidad de cambiar un gobierno regional que no ha hecho nada por los mirandinos”.

Y no suficiente, afirmó sentir “todos los días un deseo de cambio infinito de la gente”.

“Si hacemos un llamado a votar, vamos con un candidato unitario, si presentamos un propuesta de transformación, estoy seguro que vamos a arrasar las elecciones porque yo quiero ser gobernador con 21 alcaldes aliados que van a trabajar todos los días por la calidad de vida de su gente, y no con gente que viene a sabotear, a entorpecer y destruir”, comentó.

David Uzcátegui aprovechó para prometer ser un “gobernador presencial”, que visite las localidades más necesitadas de Miranda, y no dejó de criticar a Héctor Rodríguez, quien, afirma, es un gobernador “de oficina, de aire acondicionado, que está en negociaciones políticas”.

“Nadie lo ha visto, no se apersona, no tiene contacto con el pueblo, no ha hecho absolutamente nada por el pueblo”, finalizó.