«Hace 4 años el voto de los ciudadanos de Barquisimeto fue vulnerado y pisoteado por la tiranía. Cuando nuevamente la dictadura prepara una farsa electoral sin condiciones ni garantías es importante recordar que a partir del 2015 Maduro impuso una tiranía a sangre y fuego» así se expresó Alfredo Ramos al recordar que el 28 de julio de 2.017, una comisión del Sebin, de manera violenta lo sacó de la oficina en la Alcaldía de Iribarren, arremetiendo contra la voluntad de los barquisimetanos.En una entrevista exclusiva para ND, Alfredo Ramos, ex alcalde de Barquisimeto destacó que desde las elecciones de la Asamblea Nacional del año 2015 y en las que el oficialismo perdió abrumadoramente, «Maduro inmediatamente trazó su plan de perpetuidad en el Poder e impuso una dictadura en Venezuela».

En este sentido, el dirigente nacional de La Causa R destacó que Nicolás Maduro, a través de todos los procesos electorales que se han realizado desde esa fecha hasta la actualidad, ha montado todo un entramado fraudulento, que incluye el secuestro de todos los Poderes del país, para que le sirvan en su propósito de mantenerse en el poder, motivo por el cual, asegura que desde «entonces, hasta ahora y después de eso nunca han existido condiciones ni garantías para los procesos electorales que se han producido desde el 2015 para acá».

Recordó Alfredo Ramos no respetará los resultados electorales y que su caso no ha sido el único, pues «cuando ha perdido procesos electorales, Maduro ha ejecutado fraude como el caso de Andrés Velásquez, donde, con actas en mano, se demostró que era gobernador del estado Bolívar, y Maduro le arrebató esa victoria al pueblo del bolivarense. Igual ocurre que cuando un alcalde o gobernador enfrenta su dictadura lo persiguen, lo destituyen y lo encarcelan como fue mi caso en el año 2017, y como otros alcaldes que tuvieron que irse al exilio»

Otro ejemplo fue el de Antonio Ledezma, donde Alfredo Ramos fustigó a Nicolás Maduro y recordó que funcionarios puestos a su servicio, también lo persiguieron y encarcelaron. «Para aquel entonces, fueron procesados alrededor de 30 alcaldes a nivel nacional» recordó.

¿Qué es lo importante recordar el 28 de julio, hace 4 años?

Alfredo Ramos sostiene que Nicolás Maduro está preparando una farsa electoral «donde no existe ningún tipo de condiciones ni garantías, y lo que busca Maduro es ganar legitimidad ante la comunidad internacional». Acotó que precisamente, por la legitimidad que carece el, es su desespero «para que los factores democráticos participen en el proceso sin darles ninguna condición electoral» aseveró.

«Maduro con esta farsa lo que pretende es dividir y fracturar aun mas a los factores democráticos y las condiciones políticas no existen; es más, han empeorado. Hay persecución y le ha declarado la guerra de exterminio a Voluntad Popular. Encarcela a Freddy Guevara, persigue a varios de sus dirigentes nacionales, porque Maduro que pretende es una rendición y una claudicación de los factores democráticos» fustigó.

Asimismo, Ramos lamentó que algunos partidos se están prestando para «lavar y convalidar este fraude del 21 de noviembre; y lavarle la cara a Maduro».

¿Qué se pierde? ¿Qué se gana después del 21N?

Ante todo este escenario, Alfredo Ramos destacó que Nicolás Maduro tiene preparada una fosa común a quienes van a participar en las elecciones del próximo 21 de noviembre, y aseguró que existe un riesgo enorme, comenzando con el fracaso «y una derrota brutal regalándole una victoria innecesaria a Maduro». No duda del respaldo de los venezolanos hacia los factores de oposición, pero destaca que Nicolás Maduro no ha cumplido con ninguna de las condiciones solicitadas por la unidad democrática.

Además, el líder opositor afirma que lo más importante que se puede perder es el apoyo internacional que «hemos tenido durante esos años y liquidar al gobierno interino que preside Juan Guaidó, pues participar en esa farsa electoral es darle un barniz de legitimidad y normalización a la dictadura».

«Es por eso que nosotros hemos mantenido nuestra posición, que mientras no hayan garantías, no hayan condiciones, mientras no haya un cronograma electoral, mientras no se cumplan los objetivos que nos hemos trazado en ese Acuerdo integral de Salvación Nacional, nosotros no podemos convalidar ni lavarle la cara a Maduro con unas elecciones regionales totalmente inútiles para Venezuela» aseveró.

Finalmente recordó que como fue su caso en el 2017, «Maduro implosiona cualquier posibilidad de acuerdo y exige una rendición total a los participacionistas en su farsa electoral».