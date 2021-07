El presidente colombiano Iván Duque solicitó a EEUU que designe a Venezuela como un Estado promotor del terrorismo por «encubrir» a líderes y militantes guerrilleras disidentes de las Farc, sin embargo, varios analistas consultados por VOA consideran que esto ocurra ya que esta decisión afectaría las negociaciones entre el chavismo y la oposición que es apoyada por la comunidad internacional.

El inventario de Estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado de EEUU incluye a Corea del Norte, Irán, Sudán y Cuba, que volvió a la llamada “lista negra” en los últimos días de la administración Trump luego que Barack Obama le retirara de ella en 2015. El experto en asuntos internacionales Juan Francisco Contreras explicó que Venezuela exhibe “características” que compaginan con la figura de un Estado protector del terrorismo, como la permanencia de guerrilleros en su territorio, aunque en ningún caso parece viable una designación como la que está pidiendo Duque.

“Quien protege al terrorismo, es terrorista. Es una lógica muy simple. La situación perfectamente podría asimilarse, pues viven aquí y prácticamente nadie hace nada por sacarlos, pero esa clasificación tiene implicaciones políticas cuando, en los últimos meses, se busca un acuerdo político para superar el caos que se vive en Venezuela”, subrayó.

Declarar esto significaría que EEUU estaría dando su visto bueno a un diálogo formal con un Estado terrorista, y eso, es improbable, opinó Contreras.

Por su parte, Félix Gerardo Arellano, docente y analista de asuntos internacionales estimó que no será fácil que esta solicitud se concrete. “No veo el caso de la solicitud del presidente colombiano fácil de avanzar. Me llama la atención que no avanzó en el mejor momento, que era con Donald Trump, con su equipo radical, belicista y no dieron ese paso”.

A su juicio, en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado predomina un equipo “menos radical” que en los tiempos de Trump. “El secretario de Estado -Antony Blinken- es equilibrado y prudente. No creo que se atreva a una decisión que va a bombardear el esfuerzo de promover una negociación seria, con compromisos concretos, plazos, muy unidos a la UE”.

VOA también consultó a Carlos Romero, politólogo y especialista en relaciones internacionales, quien calificó el hecho como «una provocación que en nada contribuye a la paz mundial, regional, y que fortalece, desafortunadamente, la tendencia de disgregación que han tenido los gobiernos latinoamericanos».

Este difiere de la concepción de que Venezuela encaja en el perfil de un Estado promotor del terrorismo. “Tampoco creo que está lejos (de esa designación). Está a mitad de camino, pero creo que calificar a Venezuela en este momento como terrorista tiene enormes consecuencias negativas para todos los países de esta región”.