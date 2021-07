Según un estudio de opinión realizado en el estado Miranda por More Consulting, la encuestadora asegura que el candidato Carlos Ocariz podría ser electo en las megaelecciones convocadas para el próximo 21 de noviembre con el 50,1% de los votos.Por su parte, el oficialista y actual gobernador de esa región, Héctor Rodríguez, quedaría en el segundo escaño con un apoyo del 27%. Mientras que un 14,6% no votaría y el 8,3% no sabe si lo hará.

La muestra de la encuestadora fue realizada a un total de 603 personas mayores de 18 años durante dos días: 21 y 22 de julio, en un rango de edad entre 18 y 65 años, siendo la muestra más fuerte entre los consultados a las personas de 35 a 44 años.

De acuerdo a los resultados que obtuvieron, un total de 26,8% se identifica con la oposición bajo el liderazgo del presidente interino Juan Guaidó, mientras que un 20,4% apoya al partido de la administración de Nicolás Maduro y un 52,8% considera que «todos los políticos son iguales».

En ese sentido, en el caso de registrarse un proceso electoral de primarias de la oposición, un total de 27,7% respondió que está dispuesto a votar, un 15,8% tal vez lo haga, mientras que un 40,3% cree que no irá a votar y un 13,3% definitivamente no votará. Esta muestra fue entre los altos mirandinos, un eje de Barlovento, Guarenas, Guatire, municipios metropolitanos y los valles del tuy. Bajo este escenario, Carlos Ocariz tiene un apoyo de 56,5%, mientras que David Uzcátegui un 43,5%.