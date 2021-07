Este lunes, la actual gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, y el exalcalde y ex-preso político, Daniel Ceballos aceptaron medirse en unas elecciones primarias para definir el candidato opositor a la gobernación de esa entidad para el próximo 21 de noviembre.

Tras el anuncio, ND contactó vía WhatsApp a cinco tachirenses para conocer su opinión sobre este anuncio de ambos dirigentes. Las preguntas realizadas fueron las siguientes:

1. La gobernadora Laidy Gómez y el exalcalde Daniel Ceballos se medirán en primarias, qué opina usted como tachirense?

2. Tras las primarias, ¿por cuál de los dos candidatos votaría usted para que sea gobernador del Táchira? ¿O votaría por Freddy Bernal?

3. ¿Cómo valora usted la gestión de Laidy Gómez como gobernadora?

4. ¿Considera positivo que la oposición liderada por Juan Guaidó participe en las regionales? ¿Por qué?

Tres de los consultados manifestaron que apoyarían a Laidy Gómez por ser una «mujer luchadora» y rechazan a Ceballos quien «no tiene oportunidad». Dos de los entrevistados dijeron que valoran positivamente la iniciativa de medirse en primarias, sin embargo, uno de los consultados rechazó que el candidato de oposición tenga que ser elegido «entre los mismos de siempre».

Asimismo, 4 de 5 descartan que apoyarán al denominado protector del Táchira, Freddy Bernal; mientras que uno de los consultados aseveró que votaría por Bernal porque «por lo menos ha hecho algunas cosas que se ven en la mejoras de la infraestructura en el estado».

A continuación las respuestas íntegras de los encuestados que viven en Las Vegas de Tariba (2), Ureña, Colón y San Cristóbal -respectivamente. Esta encuesta no tiene valor estadístico.

Respuestas enviadas por Doraima Calderón:

1. No creo que Ceballos tenga oportunidad. Nadie lo quiere en el Táchira, su gestión fue pésima.

2. Ni loca votaría por Freddy Bernal. Creo que Leidy Gómez ha hecho un gran esfuerzo por mantener el Táchira en pie.

3. Si no es excelente creo que pudiera hacerlo mejor, pero las condiciones no están dadas. Sin embargo es una gran guerrera y defensora de la mujer tachirense

4. Guaidó es otro pasado más. Creo que el circo está completo.

Xiomara Suárez:

1. No estoy de acuerdo con elecciones con la misma gente. Debe darse oportunidad a otros.

2. No votaría por ninguno de los tres.

3. Sin comentarios sobre la gestión de Gómez.

4. No, la considero negativo porque la gente no cree en ningún político y menos en Guaidó.

Fausto José Chaustre Villamarín:

1. Desde el punto de vista de democratizar los procesos dentro de los partidos políticos es una medida acorde con la realidad que se vive en la región. Aquí en el Táchira todos los opositores (entre los que me cuento) asumen que se debe unificar los esfuerzos, pero eso no quiere decir que si alguien lo ha hecho mal durante su periodo debe ser apoyado. No podemos ser partícipes de ineficiencias por el solo hecho de ser opositores a un gobierno dantesco como el que tenemos. Deben ofrecer un plan de gobierno cónsono. Es hora de atender las necesidades del Estado.

2. Por Laidy Gómez. No puedo, como ya te comenté, apoyar a candidatos que de manera directa e indirecta han promovido daños a la región.

3. Regular con acciones que mejoraron en el último año de gestión. La petición desde esta palestra es que no espera hasta el final para presionar y salir a cumplir con las necesidades del estado.

4. Nunca debimos dejar de participar en los procesos electorales. Dando pasos tan poco inteligentes como los de la oposición es como el chavismo se ha apoderado de espacios donde nunca hubiese llegado. Se llamé Guaidó, Ramos Allup, Falcón o Guanipa siempre es bueno presentarse al proceso electoral.

Victoria Carmiña:

1. La oposición en el estado Táchira lo único que ha hecho es pelear por un puesto. Que Laidy Gómez y el exalcalde Daniel Ceballos vayan a primarias no va a cambiar nada. Quien gane de los dos en el momento que pueda ostentar un cargo público va a decir a los cuatro vientos que todo lo que no hacen es culpa del Gobierno.

2. Votaría por Freddy Bernal. No por bueno sino por ser el menos malo. Aquí en el estado se debe entender que ya no se trata de rojos o azules, se trata de quien trabaje con lo que tenga y este señor Bernal por lo menos ha hecho algunas cosas que se ven en la mejoras de la infraestructura en el estado.

3. Ha peleado con todos opositores y gobierno. Se le ha ido el tiempo en reclamos que no llegan a nada y denuncias sobre el maltrato que recibe por parte de Bernal. Si ellos que tienen poder y dinero se quejan que queda para nosotros los tachirenses que deben lidiar con contrabando, gasolina, falta de transporte público e inseguridad. La gestión es terrible.

4. Todos deben participar para ver qué pasa. Los que los tachirenses queremos es que pase algo más allá de promesas. Que todos participen y que todos salgamos a votar.

Isabel Chacón:

1. Que se midan en las primarias. Me parece lo más sensato y no dividir

2. Sigo apoyando a la actual gobernadora quien es la que nosotros elegimos. Por el ilegítimo de Freddy Bernal jamás.

3. Recuerde que aquí tenemos a una persona no legítima (Bernal) que es quien maneja el dinero que debería manejarlo la gobernadora si no está enterado. Porque en las otras gobernaciones del oficialismo no tienen a un sujeto llamado protector, por eso no puede hacer lo que debería.

4. Estas elecciones son para darle legitimidad al oficialismo ilegítimo. Entonces si nosotros no vamos a elegir a los alcaldes y a las gobernaciones pues quedarían los oficialistas con todo el poder y terminamos de jod***. Es por eso que tenemos que apoyar a los que se postulen de la oposición. Cualquiera que sea luchador y no por un recién aparecido.