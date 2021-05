El rector de la UCAB, José Virtuoso, aplaudió la iniciativa de Carlos Ocariz de relegitimar el liderazgo opositor, movimiento que considera importante debido a que los políticos tienen que «resetearse».

«Ese reseteo es importante. Cuando digo liderazgo estoy hablando de partidos, de las instancias de conducción política, que tienen que conectarse con esa gente que está en esa doble situación: por un lado siente que tiene que moverse al cambio, está comprometida con la respuesta a sus problemas locales, pero siente que conectarse. Por eso me parece tan importante esa convocatoria que hace Ocariz, y que ojalá sea escuchada por todos», comenta Virtuoso en entrevista a Contrapunto.

El padre no dudó en afirmar que los políticos tienen que resetearse: «He escuchado dos cosas que me parecen muy bien. Un estudio de Félix Seijas con el mundo opuesto al gobierno, que es más de 80% de la población, que dice que se siente huérfano tanto del gobierno como de la oposición en la búsqueda de alternativas y de futuro. Tenemos que cambiar, pero hasta tanto no aparezca esa necesidad de liderazgo que conduzca, nosotros estamos aquí. Si no nos reseteamos, si no cambiamos esa manera de pensar en la que yo dependo del liderazgo exterior para conquistar mis derechos, estamos mal».

A su juicio, resetearse significa «dejar de pensar que el locus de control externo es el que me controla. Aquí tenemos que entender que la posibilidad de cambio político depende de que se forme una gran coalición de intereses, un gran movimiento social que reclame el cambio político y el cambio de condiciones, para lo cual evidentemente que hacen falta líderes y partidos, pero no es el único factor».

