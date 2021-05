El coordinador de Vente Venezuela en Miranda, Luis Barragán, denunció este viernes que la administración de Nicolás Maduro quiere crear la ley de Zonas Económicas Especiales para “subastar” el país.

“La pretendida creación de las llamadas zonas económicas especiales por el régimen socialista, se presta para darle un soporte al Estado Comunal y entregar los recursos naturales y estratégicos a los más oscuros intereses foráneos”, señaló Barragán.

Agregó, además, que “se trata de una burda imitación del modelo implantado en la China totalitaria que nada tiene que ver, por ejemplo, con las zonificaciones adoptadas por Corea del Sur y su exitoso desarrollo capitalista”.

Continua Barragán comentando: “Luego de arruinar la industria petrolera y petroquímica, desean subastar las refinerías de conversión profunda”, pero indica, “que sólo aprobarán los capitales de dudosa procedencia, si es que llegan, porque los legítimos y de limpio origen nunca se aventurarán en un país bajo las condiciones de un socialismo de ruindades”.

La pregunta que debe hacerse un país antes de establecer una ZEE es: ¿de verdad se necesita?

En opinión de Paulino Betancourt, Secretario Ejecutivo de Vente Venezuela en el estado Miranda: “La respuesta parece obvia, pero no lo es tanto, y es que la mayoría de los proyectos de ZEE en el mundo han terminado en un rotundo y costoso fracaso. La razón de esto es que la mayoría de las veces se establecen por criterios políticos, no económicos”. Hemos advertido que como estaban planteadas por el régimen, las ZEE podrían terminar convertidas en formidables elefantes blancos”. Comentó el dirigente vente-mirandino que, “después de arruinar al país, ya no tienen como sostener al Estado Comunal, pretendiendo subastar áreas específicas del país para que oscuros intereses foráneos se aprovechen de los recursos naturales y estratégicos”.

Añade Betancourt: “El éxito de una ZEE depende por completo de la demanda del sector privado. Esto es, antes de siquiera pensarse en el lugar donde se establecerán, debe haber consultas con todos los empresarios para ver qué lugares son de su interés”.

Los dirigentes mirandinos señalaron además que “los incentivos fiscales por sí solos no son el principal atractivo para que una empresa se ubique en ellas. Los inversores prefieren otra serie de incentivos como una infraestructura de primer nivel, agua y electricidad constante, proximidad a los centros urbanos, simplicidad institucional en los trámites legales y pago de impuestos, etc. En pocas palabras, optan por climas de inversión que se mueven bien”.

Barragán y Betancourt indicaron que Vente Miranda ha distribuido un documento crítico para la discusión sobre la materia.

