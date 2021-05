El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa conversó con el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero y con Antonieta Jurado Blanco -su esposa- sobre la libertad de expresión, elecciones y la importancia que tiene el medio venezolano que fue embargado este viernes por el TSJ. Llosa aprovechó para advertir a los peruanos que desde que Hugo Chávez asumió como presidente «nunca más hubo elecciones libres en Venezuela».

Este martes, El Nacional compartió la entrevista que tuvo lugar antes del embargo del medio venezolano. En ese entonces, Vargas Llosa afirmó que a Maduro no le conviene atacar al medio de comunicación por su significación en América Latina. “Es una institución que desborda las fronteras del país”.

Al tiempo que criticó que Diosdado Cabello «segundo a bordo» del madurismo, «se debe sentir el dueño del país, es una desproporción lo que hace y que tendrá un costo político internacional».

«Dentro del contexto venezolano, digamos, era en cierta forma inevitable. El Nacional era más que un periódico, tenía una irradiación en América Latina muy grande y que además había tenido, a lo largo de su historia, una consecuencia, clara, porque denunció todos los intentos de acabar con la democracia en Latinoamérica. Fue un periódico enemigo sistemático de los golpes de Estado. De tal manera que El Nacional, pues, tiene una tradición muy importante como un órgano que defendió la libertada, la legalidad, de modo que a la corta o a la larga era inevitable que una dictadura como la venezolana se lanzará contra él. Tenía que ocurrir, y más bien lo que es curioso es que haya tardado tanto en suceder», estimó.

Al ser consultado sobre cómo vislumbra lo que pasará este 6 de junio cuando Perú decida quién será el nuevo presidente, respondió que espera que voten por Keiko Fujimori, ya que votar por Pedro Castillo (candidato socialista) sería algo insensato y exhortó a que tomen el ejemplo de Venezuela que tras 40 años de democracia, con la llegada de Hugo Chávez «nunca más hubo elecciones libres, sino fraudes sistemáticos».

«Yo les diría que miren hacia Venezuela y que aprendan la lección de lo ocurrido. Venezuela era un país profundamente democrático, que tuvo 40 años de democracia (…) Hugo Chávez, a través de un intento de golpe, no hay que olvidarse, que el ejército venezolano frustró. Chávez fue a la cárcel, un presidente venezolano lo amnistió y luego se convierte en un presidente elegido, por los venezolanos, que muy ingenuamente le creyeron. Nunca más hubo elecciones libres en Venezuela. Desde entonces las elecciones en Venezuela han sido un fraude sistemático, a medida que el régimen se desprestigiaba y se volvía más impopular, pues, el fraude electoral era muchísimo mayor y naturalmente no me extraña nada que el régimen se haya lanzado contra El Nacional pues era un símbolo que representaba esa Venezuela libre, prospera, esa Venezuela que estaba progresando, el país potencialmente más rico de América Latina y quizá uno de los países más ricos del mundo y, sin embargo, hay que ver en lo que la dictadura lo ha convertido».

«Es algo verdaderamente trágico, que un país que tenía una economía que era floreciente, hoy día sea uno de los países más pobres no solo de Latinoamérica sino del mundo. Entonces, yo les diría a mis compatriotas los peruanos que miren hacia Venezuela y que, si eso los entusiasma, que entonces voten por Pedro Castillo en el caso del Perú; estoy seguro de que muchísimos de los peruanos no serán tan insensatos y que, en estas elecciones, espero, que voten por el mal menor, que es, indudablemente, desde mi punto de vista, Keiko Fujimori», aseveró.

El presidente de El Nacional, Miguel Henrique Otero, envió un mensaje a Diosdado Cabello, a quien señaló de creer que todos tienen «un precio y no valores» debido a que el primer vicepresidente del Psuv intentó comprar dicho medio al cual se le embargó la sede el viernes.

«Con honor y la frente en alto, puedo decirle a todos los venezolanos que no vendí El Nacional, desechando una oferta de millones de dólares del régimen. Teniente Diosdado Cabello. El problema es que tu partes de la creencia de que todos tenemos precios y no valores. Te equivocaste conmigo. Tenemos virtudes. Defendemos principios. Por eso El Nacional ni se compra ni se vende… Vimos horrorizados como robas El Nacional», manifestó en un video.