El comisionado presidencial del Gobierno interino y líder opositor, Leopoldo López, denuncio este viernes que la “dictadura” de Nicolás Maduro “trafica” por al menos $400 las pocas vacunas que llegan para hacer frente a la pandemia de Covid-19, en un país en el que el salario mínimo alcanza apenas los $3 mensuales.

“Respecto a Venezuela dos comentarios muy concretos: lo primero, es recordar a todos que la tragedia del país es humanitaria. Un país en sufrimiento, con hambre, sin agua, sin luz, sin vacunas. La vacuna que llega la trafica la propia dictadura y la vende en $400 en un país en el que el salario mínimo es $3 al mes”, alertó López, según reseñó en una nota de prensa Centro de Comunicación Nacional.

En ese sentido, sostuvo que América Latina y el mundo en general vive un escenario muy complejo debido a la pandemia que ha intensificado los problemas. “Venezuela es uno de los países más bochornosos. El régimen sólo ha vacunado a su nomenclatura. Maduro salió en televisión nacional diciendo que el pueblo debía estar contento porque su líder se estaba vacunando”, lamentó.

Apoyo y elecciones libres



López insistió en el apoyo de los países democráticos de América y Europa, articulados con el legítimo Parlamento y el Acuerdo de Salvación Nacional propuesto por el presidente (e) Juan Guaidó, para que en Venezuela finalmente se materialicen elecciones libres, justas y verificables.

El político venezolano urgió en la necesidad de que la comunidad internacional presione para que en Venezuela ocurra lo de Ecuador, país en el que Guillermo Lasso se alzó como ganador en unas elecciones presidenciales transparentes.

Al ser consultado por Radio Quito sobre por qué Maduro sigue en el poder, respondió que es un “dictador” con el apoyo de una estructura de países muy poderosos, como Rusia, Irán, China, Turquía y Cuba que, además, lo asisten con equipamiento militar, inteligencia política, blanqueamiento de capitales y diplomacia.

“Como dice el presidente Felipe González, más que un dictador, es un tirano. En Venezuela lo que hay es una tiranía, en la que se ha utilizado la maquinaria del Estado para perseguir, encarcelar, asesinar. Yo te puedo dar testimonio, estuve siete años privado de libertad. Cuatro años en una cárcel militar. Mi casa la convirtieron en una cárcel con mis hijos y esposa. Mi caso es uno de cientos de miles de casos de persecución”, detalló en la entrevista radial.

¿Qué significa estar perseguido?



Leopoldo López, perseguido por la dictadura venezolana y actualmente exiliado en España, recordó como en 2008, cuando era alcalde del municipio Chacao, se inició una persecución en su contra, la cual se tradujo en una inhabilitación que, años más tarde, fue replicada a una gran cantidad de importantes líderes venezolanos.

“Actualmente, hay cientos de personas que están inhabilitadas, los partidos políticos también. Los derechos están cercenados. Una entrevista como esta no se puede hacer en Venezuela. Los periódicos y canales fueron comprados por testaferros de la dictadura. Hay una persecución abierta a dirigentes políticos y cuando no los consiguen secuestran a su familia. Hay decenas de casos registrados incluso en el informe de la ONU. Cientos de personas en las cárceles y desaparecidas. Esto no lo digo yo, son cifras de la comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, precisó.

Éxodo de venezolanos



El fundador de Voluntad Popular reconoció las dificultades que debe afrontar un país receptor de migrantes. Sin embargo, aplaudió a los coterráneos que luchan desde otras fronteras para salir adelante.

“Es muy difícil la situación de millones de venezolanos que han tenido que salir y nosotros entendemos lo que significa para un país tener que ver a tantas personas llegar a su territorio. Nosotros en los años 70 y 80, fuimos un país receptor de inmigrantes. Hoy esos ecuatorianos que viven en Venezuela son parte de nuestra vida. Y esperamos que los venezolanos en Ecuador también se puedan integrar”, apuntó.

Para López, hay una serie de retos comunes que deben enfrentarse y América Latina debe asumir la bandera por la defensa de la libertad. “Uno de los grandes desafíos es defender la democracia”, recalcó.

Nota de prensa