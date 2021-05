El ex comisionado de Seguridad/AN, Iván Simonovis, aseveró este lunes que los candidatos que se hacen llamar opositores y apoyan al nuevo CNE designado por la AN/6D “no son adversarios” de Nicolás Maduro, “son cómplices”, y si llegan a ganar serán gobernadores “absolutamente de nada”.

“Ellos no son adversarios, son cómplices. Ellos son cómplices porque cualquier cosa que tú hagas con el régimen y mucho más esta payasada de CNE nuevo, que no es nuevo sino simplemente un maquillaje para poner los mismos operadores que a ellos les interesa para seguir teniendo el control sobre los votos en Venezuela pues sencillamente eso no tiene ningún sentido”, afirmó Simonovis en una entrevista con María Corina Machado por RCR.

Cualquiera que se preste para eso no es un opositor, es un cómplice. Además yo digo una cosa, se habla de unas elecciones regionales, ¿elecciones regionales para qué?. En Venezuela el mapa geopolítico cambió”.

“Venezuela ahora no tiene 23 estados, Venezuela tiene ahora una cosa que se llaman Zodi y Redi, zonas de defensa integral y los Redi que son digamos reyes y reyecitos, todo eso en grupos de tres y cuatro estados entregados a un mayor general, y cada estado tiene un reyecito, tiene a otro general. Es decir, que cualquiera que crea que va a ser gobernador de un estado, no va a ser gobernador de nada, absolutamente de nada, bueno va a ser gobernador de una caja vacía, inclusive hasta posiblemente le dejen el edificio del gobernador para que vaya este todos los días, toma café y se va. Pero definitivamente no va a ser el gobernador absolutamente de nada, ósea que prestarse para eso es sencillamente perder el tiempo y hacerle el juego al régimen”,

Renuncia de Simonovis como comisionado/AN



Más temprano se conoció que Iván Simonovis, por medio de una carta dirigida a Juan Guaidó, anunció este lunes su renuncia al cargo de Comisionado de Seguridad e Inteligencia del Gobierno Interino, puesto que ocupó desde el 2019.

A través de la misiva, Simonovis manifestó que no fue una decisión fácil de tomar, pero que seguirá “sumando mis mayores esfuerzos por el gran objetivo común: Venezuela”. No detalló los motivos de la renuncia.