El comisionado/AN de Seguridad, Iván Simonovis, sostuvo este martes que la administración de Nicolás Maduro quiere hacer “una payasada” con un CNE que “no es nuevo”, y por eso piensa que es “un error” participar en las elecciones de alcaldes y gobernadores.

“Son cómplices los que hagan cualquier cosa con el régimen, y mucho más esta payasada que quieren hacer con ese nuevo CNE, que no es nuevo, es un maquillaje para poner los mismos operadores que a ellos les conviene. Elecciones regionales para qué? Venezuela ya no tiene 23 estados, ahora el país se divide en ZODI y REDI. Los REDI son reyes y reyecitos. Estos son grupos de 3 o 4 estados entregados a un mayor general y cada estado tiene un reyecito. Cualquiera que crea que va a ser gobernador, no va a ser gobernador de nada. Bueno será gobernador de una caja vacía, incluso le podrían dejar el edificio de la gobernación para tome café y se vaya. Prestarse para eso es seguirle el juego al régimen”, afirmó Simonovis en una entrevista en RCR citada en Twitter por Vente Venezuela.

En torno a ir a unos comicios electorales, agregó que “yo, opinaré como Simonovis. Pienso que participar en un proceso electoral es un error. Ahora, si personas que mantienen el tema político entenderán que debe ser, tendrán que rendir cuentas y explicar las razones. En Venezuela tenemos un alto porcentaje de individuos (funcionarios) que tienen una genética democrática que no están de acuerdo con lo que está sucediendo. Lamentablemente esas organizaciones son subordinadas y estructuradas para que alguien de una orden y el otro deba cumplirla. Hay quienes que sí se favorecen, cometen ilegalidades y atrocidades, pero el porcentaje más alto no están de acuerdo y quieren un cambio”.

Enviaron a soldados venezolanos a una emboscada “sin ningún tipo de preparación”



“A mí no me cabe la menor duda que este golpe (La Victoria-Apure) ha sacudido a la Fuerza Armada. No es que no supiesen a quien tienen de jefe, pero estamos hablando de la muerte de muchos compañeros de una manera atroz. Fueron enviados a una emboscada suicida sin ningún tipo de preparación”, acotó.

Finalmente, Iván Simonovis dijo que “no nos hemos reunidos con el señor Tareck, porque no lo reconocemos como fiscal general. Desconfiamos de la justicia y de él, porque fue puesto por una asamblea ilegal. Él no trata de darle justicia a las víctimas, el trata de garantizar la impunidad. Vamos al Ministerio Público para evidenciar la denegación de la justicia en Venezuela”.