Iván Simonovis explicó este miércoles las razones por las que la muerte de Jesús Santrich, uno de los líderes de las disidencias de las Farc, es solo un «chisme» y subrayó: no hay un cadáver, un arma homicida, un victimario, ni una escena del crimen.

En entrevista concedida a Sergio Novelli en VPI, el ex comisionado/AN 2015 de seguridad, precisó que el tetraedro de la investigación criminal contempla que se necesitan 4 elementos para hablar de una muerte violenta: un cadáver, un victimario, un armo de fuego y un sitio del suceso.

«En el caso de Jesús Santrich no sabemos cuál es el sitio del suceso, ni el arma, ni el victimario y menos si hay un cadáver. No se puede hablar de asesinato porque eso no ha aparecido, y si aparece y la información la da el régimen de Maduro difícilmente podemos creer en esa información», expresó. «Todavía no sabemos que pasó, no podemos decir nada porque no sabemos ni siquiera si existe un cadáver, sabemos solo una versión de un medio digital. Para mí esto es un chisme».

Asimismo, cuestionó «¿qué pasa si el señor Santrich murió de covid-19 y lo están usando como Casus Belli?», sostuvo.

Ir a regionales es una payasada

Simonovis, por medio de una carta dirigida a Juan Guaidó, anunció este lunes su renuncia al cargo de Comisionado de Seguridad e Inteligencia del Gobierno Interino, puesto que ocupó desde el 2019.

Al respecto, aseveró que esta decisión no tiene nada que ver con problemas con el interinato, con Juan Guaidó o Carlos Vecchio. «Esto no significa que tenga inconvenientes con ellos o que deje de buscar la libertad del país».

Tras reiterar esto, Simonovis expresó que no está de acuerdo con que la oposición que apoya a Guaidó participe en las elecciones regionales, «sin contemplar el resto de los demás órganos de la presidencia».

«Me parece un suicidio y una payasada porque en Venezuela existe una distribución geopolítica donde hay estructuras militares como la Redi y la Zodi que están controladas por generales -todos corruptos-; quienes están pensando en ir a regionales lo que le van a entregar es una caja vacía porque no van a tener acceso a nada».

Sobre ir a una negociación con Maduro, Simonovis estimó que esto debe tener un tiempo. «Ver que se esté cumpliendo lo que se acordó, Guaidó dijo que el planteamiento es ir a elecciones generales, pero no sabemos si esto se va a dar».