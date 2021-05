Iván Simonovis reveló este miércoles que renunció a su cargo como Comisionado de Seguridad e Inteligencia de la AN/2015 por “desgaste y un tema personal”, aunque no quiso detallar cual fue ese último tema.

“Estos cargos no son para toda la vida, ni siquiera por muchísimos años, son cargos desgastantes, cargos que de verdad agotan. Raro es lo que sucede en Venezuela que hay gente que agarra una cartera en un ministerio y se queda 4, 5, 6 y hasta 7 años. Yo simplemente pienso que se cumplió un ciclo importante de mi misión. Los objetivos que me planteé por años nosotros los cumplimos con mi equipo de trabajo, y estoy explorando desde mi punto de vista profesional otras iniciativas”, indicó Simonovis en una entrevista con César Miguel Rondón para TVV Noticias.

Además sostuvo que “por otro lado también hay un tema personal, y le pido disculpas a la audiencia pero no quisiera hacerlo público porque sencillamente son asuntos personales que no deben ser públicos. Y por este par de razones he decidido colocar mi cargo a la orden, e informarle al presidente”.

“Esto de ninguna manera significa que yo dejo de trabajar por la libertad de mi país o dejo de hacer lo que hasta ahora he venido haciendo. Solamente que lo haré desde otras trincheras, desde otras áreas, con otras oportunidades pero mi compromiso, como bien lo señalo en la carta, no es nuevo, es un compromiso que adquirí hace más de 30 años cuando recibí mi placa y mi pistola en la Policía Técnica Judicial para cumplir la ley y es en eso que me voy a dedicar”, reiteró.

Elecciones conjuntas quizás empeoren la situación del país



Por otra parte, en torno a los venideros comicios electorales, Simonovis iniste que “en un video de hace unas dos semanas se me consultó sobre unas elecciones regionales, yo Iván Simonovis, como venezolano, como policía, digo que ir a unas elecciones regionales es algo que no va a cambiar de ninguna manera las circunstancias ni la situación en Venezuela. Quizás inclusive hasta las empeore, y que los que se involucren en esto están traicionando a los venezolanos”.

“En Venezuela existen unas estructuras, Zodi, Redi, que son áreas que le fueron entregadas a la Fuerza Armada, a un grupo de generalatos reyes y bireyes, que crearon una nueva situación geopolítica en el país, y son ellos quienes tienen el mando, el control e inclusive hasta la chequera, por decirlo de alguna forma, de municipios y estados. Ahora por otro lado se plantean unas elecciones donde se involucra la presidencia (encargada), una AN (del 2015), están las regionales también, eso sí daría un cambio de 180 grados a la situación actual del país”, concluyó.