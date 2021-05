El rector principal del CNE electo por la AN/6D, Roberto Picón, aseguró este martes que en el organismo que integra están trabajando para buscar mayor participación de actores políticos y de electores de cara a los comicios de gobernadores y alcaldes del próximo 21 de noviembre.

“Ya todos los engranajes del poder electoral y el CNE están dando vueltas para preparar los distintos elementos, tanto la comisión de participación política y financiamiento como la Junta Nacional electoral y la comisión de registro electoral están trabajando organizando los distintos procesos que son necesarios para que la elección se dé de la mejor manera posible con participación de la mayor cantidad de actores políticos y electores también”, afirmó Picón en una entrevista al programa Sin Duda de Unión Radio.

Además informó que la comisión de registro civil está organizando el operativo de Registro Electoral que comenzará el 1 de junio y estará durante 45 días. “El mapa, el plano de todas las mil máquinas de votación se está definiendo ya en sus etapas finales en estos días. Desde la Junta Nacional electoral estamos trabajando con las distintas normativas y cronogramas que había que afinar. Hoy justamente estuvimos trabajando con la normativa del tema indígena y el cronograma de lección de los representantes indígenas y también con el tema de los miembros de mesa. Vamos avanzando en paralelo a las distintas organizaciones del CNE”.

“El reglamento electoral de 2009 establece un sistema de votación paralelo, en el cual la votación nominal no incide en la de lista. Hay dos maneras de que eso se revierta: Que la AN modifique esa ley y la otra que el TSJ desaplique el artículo, porque considere que viola el precepto constitucional de la representación proporcional y la personalización del sufragio, esas dos alternativas están vigentes y no dependen del CNE. El CNE aprobó recientemente medidas especiales de cara a los próximos comicios, en los cuales 60 % de los cargos colegiados se elegirán por representación proporcional y 40% de forma nominal. Antes era 70% nominal y 30% lista, y ahorita es 60% lista y 40% nominal. Eso mejora la situación de sobre representatividad, pero no la elimina”.

Finalmente, Roberto Picón dice que se debe “rehacer el diseño de las circunscripciones. Electores deben votar de la misma manera, que no pase que un elector vote por 3 y otro solo por uno. Estamos netamente ocupados con el tema de la organización de las elecciones. Buscamos maximizar la participación de actores políticos y electores. En los últimos 10 años nos han afectado los desequilibrios”.