Iván Simonovis, por medio de una carta dirigida a Juan Guaidó, anunció este lunes su renuncia al cargo de Comisionado de Seguridad e Inteligencia del Gobierno Interino, puesto que ocupó desde el 2019.

A través de la misiva, Simonovis manifestó que no fue una decisión fácil de tomar, pero que seguirá «sumando mis mayores esfuerzos por el gran objetivo común: Venezuela». No detalló los motivos de la renuncia.

A continuación la carta completa:

Señor: Juan Gualdó

Presidente (E) de la República Bolivariana de Venezuela

Su Despacho.

Es un honor dirigirme a usted para expresarle mi agradecimiento por el privilegio y la oportunidad de ser parte de su Gobierno. En esta ocasión quiero notificarle mi decisión de renunciar al cargo de Comisionado de Seguridad e Inteligencia, que venía ejerciendo hasta este momento.

A la fecha, puedo sentir la satisfacción de haber cumplido con las metas establecidas, manteniendo estrecha relación y cooperación con diversos organismos de investigación dentro y fuera de los Estados Unidos, con los cuales -sin duda- hemos alcanzado importantes logros. En ese sentido, me resulta imperativo señalar MÍ agradecimiento al Comisionado Leopoldo López y al Embajador Carlos Vecchio, por su apoyo antes y durante mi gestión, al Gobierno de los Estados Unidos por recibirme en esta nación, por su clara disposición a colaborar en nuestros objetivos y por haberme convocado en calidad de invitado especial al discurso de la Unión del año 2020.

Como bien sabe, Sr. Presidente, cuando se me pidió asumir el cargo de Comisionado de Seguridad e Inteligencia lo acepté con todo el entusiasmo y la voluntad necesaria, porque es un compromiso ineludible para mi trabajar en la restauración de la democracia en mi país. Mi compromiso con Venezuela está marcado por una carrera que comenzó hace ya 40 años, cuando recibí mi placa como investigador criminal de la P.T.J. Desde ese momento juré respetar y defender la ley, y esa premisa ha regido mis acciones y mi norte en la vida. Más aún, me siento profundamente comprometido con todos los presos politices que han sido y siguen siendo víctimas del mismo régimen que me mantuvo 15 largos años tras las rejas, aunque esté fuera hoy, no seré libre hasta que ellos y Venezuela también lo sean.

Reitero que, por encima de cualquier coyuntura, mantendré intacto mi compromiso con nuestro atribulado país. Considero oportuno recalcar que, para lograr el objetivo de restablecer la democracia, todos, absolutamente todos, somos importantes y necesarios La unidad debe ser parte fundamental de una estrategia superior. Estaré dispuesto, como siempre, a poner a disposición de quienes lo requieran mi experticia y conocimientos en la reconstrucción de la nación. No puedo menos que desearle el mayor de los éxitos en la compleja tarea que le ha tocado encarar, porque su triunfo será también el de los millones de venezolanos que aspiran recuperar la libertad, la democracia y la prosperidad perdida.

Esta no ha sido una decisión fácil. Al igual que el día que entregué mi placa y mi arma de reglamento, pero por encima de todas las circunstancias, le garantizo que seguiré sumando mis mayores esfuerzos por el gran objetivo común Venezuela.

Gracias.

Iván Simonovis