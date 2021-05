Venezuela cuenta con nuevos rectores en el Consejo Nacional Electoral desde este mes de mayo, organismo actualmente cuestionado por la población y que buscará recobrar la confianza entre los electores de cara a las próximas elecciones regionales del 21 de noviembre.

En ese sentido, el economista Antonio Acosta, considera que un proceso electoral o es libre o no lo es, un árbitro o es neutral o no lo es. «Tú no tienes elecciones medio libres, un árbitro medio imparcial porque si no, no tienes ni árbitro ni elecciones libres», afirmó y añadió que «cualquier persona que se lance o se sume al circo electoral es sencillamente parte del juego», expresó para el medio la Voz de América.

A su juicio, las gobernaciones y alcaldías que estuvieron en manos de la oposición, así como también la crisis por la inflación, desempleo y el abuso de los derechos humanos no era distinto a aquellas alcaldías en manos del oficialismo. «Esas alcaldías y gobernaciones son solo una pantomima administrativa», aseguró Acosta.

Sin embargo, el pasado 11 de mayo el presidente interino, Juan Guaidó, presentó la propuesta denominada “Acuerdo de Salvación Nacional” cuyo propósito es rescatar y levantar al país siempre y cuando se cumplan las condiciones de un cronograma de elecciones libres y justas que incluya presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales con observación y respaldo internacional.

Dicho acuerdo recibió el respaldo de la comunidad internacional que reconoce a Guaidó como presidente encargado, en especial Estados Unidos, nación que considera que la crisis política venezolana debe surgir desde adentro y apoyada por los propios venezolanos.

«Según expertos, la oposición se debate entre participar en unos comicios que podrían ampliarle el terreno, o por el contrario, los pone en el papel de fichas de un juego ya establecido por el presidente Nicolás Maduro», reseñó el portal.

Para el presidente de la firma Datanálisis, José Gil Yepes, el nuevo CNE «es mucho mejor que lo que hemos tenido en 15 años porque si bien no cumple el requisito institucional de que todos sean independientes, tienen un currículo bastante respetable desde distintos puntos de vista», apuntó.

Según el organismo que preside, la más reciente encuesta arrojó que un 47,2% de quienes apoyan a la oposición, estarían dispuestos a participar en unos próximos comicios electorales. Porcentaje que aseguran podría aumentar con la renovación de los rectores del CNE.

A su juicio, Yepes considera que los actores de la oposición deben centrarse y presentarse en los comicios regionales para alcanzar espacios políticos en Venezuela, cuya mayoría, está bajo la administración de Nicolás Maduro.