El coordinador de Vente Venezuela en el municipio Guaicaipuro de Miranda, William Anseume, dijo que el CNE designado ayer es espurio al igual que la AN/6D, y el cual está conformado por «chavistas y chavistas de closet».

“Hay una especie de tara que le ha impuesto el chavismo a algunos partidos y algunos pseudolíderes. Seguramente acompañada de beneficios económicos proclives a eventos supuestamente electorales que son un evidente engaño para la ciudadanía venezolana. Ese Consejo Nacional Electoral es espurio, como espuria es la Asamblea Nacional que lo nombró. Lo que pueden hacer esos pseudo líderes y sus partidos es quitarse de una vez las caretas y declararse agentes del régimen o miembros honorarios del Psuv y la tiranía”, precisó.

Agrega el dirigente de la tolda celeste que el mundo “no reconoció el evento electoral de diciembre, por lo tanto, no reconoce la Asamblea Nacional de Maduro. Esa Asamblea nombra un CNE integrado por chavistas y chavistas de clóset, un CNE que es tan írrito como la Asamblea Nacional del régimen. Lo ha dicho la OEA con claridad. Lo dirá el mundo: ni la AN, ni el CNE, ni las elecciones convocadas por ellos tendrán valor alguno. Así que Capriles, Stalin, Falcón y sus adláteres en Miranda, en Guiacaipuro, que se dejen de cuentos. Igual que en diciembre pasado, elecciones bajo el manto del régimen no tendrán valor. Ni las van a reconocer ellos. Impondrán su Estado Comunal y arrollarán alcaldías y gobernaciones, con la anuencia de estos secuaces del régimen. Ni vale la AN, ni vale el CNE, ni valdrán elecciones con esos disfrazados. El pais quiere libertad. El país quiere elecciones de verdad con instituciones de verdad. No este secuestro institucional del que tenemos que liberarnos como primer paso”.

Este martes la AN/6D que no es reconocida por la OEA, la UE, ni EEUU, designó a los rectores del máximo ente comicial del país que permanecerán en sus cargos durante los próximos 7 años. Entre los rectores principales confirmaron a: Pedro Calzadilla, Enrique Márquez, Tania D’Amelio, Alexis Corredor y Roberto Picón.

Mientras que los 10 rectores suplentes son: Carlos Quintero, Francisco Garcés, Leonel Enrique Parica Hernández, Rafael Simón Chacón Guzmán, Griselda Colina, Francisco José Martínez García, Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, Saúl de Jesús Bernal Peña, Conrado Pérez Briceño y León Antonio Arismendi.

Comunicado de prensa