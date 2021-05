El analista político Phil Gunson explicó este martes que debido a la falta de representatividad que tiene la oposición, la única forma de recuperar la conexión con los venezolanos es si participa en las «megaelecciones» del 21 de noviembre; pese a esto destacó que se sabe que no serán elecciones «realmente libres».

En entrevista con César Miguel Rondón, Gunson dijo que el momento que vive la política venezolana es «compleja», ya que por una parte algunos líderes políticos tienen intenciones en participar en las regionales, pero hay otros opositores que no apoyan esta estrategia. Precisó que con base en encuestas -sin especificar alguna- ni la oposición, ni la Administración de Maduro tienen representatividad, por tanto, la única forma de que la oposición recupere la conexión con el país es participando en los comicios de este año.

«Es complejo lo que está ocurriendo porque es en distintos tableros. Pero creo que dentro del país lo que está sucediendo es que los líderes políticos de las bases tienen la idea de participar en as elecciones regionales, a pesar de que la oposición clave del liderazgo opositor de Guaidó es contrario a esto; pero en el fondo lo que vemos es otro episodio en una lucha interna de la oposición que lleva muchos años más. Ocurre entre los que abogan por la acumulación gradual de fuerzas y los que prefieren el asalto al poder de distintas formas», expresó.

«La oposición -en general- tiene muy poca aceptación si nos guiamos por encuestas, lo mismo que pasa con Maduro. No haber cumplido con las promesas que se hicieron en enero de 2019 ha costado mucho a la oposición. Tenemos un problema de representatividad, ni el gobierno de Maduro representa a los venezolanos ni Guaidó. La única manera de volver a tener alguna conexión con la gente es a través de un proceso electoral; aunque sabemos, de antemano, que no será un proceso electoral realmente libre», enfatizó.

Asimismo, refirió al embargo de El Nacional y desestimó que Cabello «esté saboteando» la intención de negociar que tiene Maduro con la oposición. «Sabemos que siguen con restricciones que afectan a la sociedad civil y ONGs, incluso durante la Guerra de Vietnam negociaban cuando se bombardeaba».

Sobre si hay diferencias marcadas entre Maduro y Cabello, Gunsun dijo «creo que sí existen», pero «a diferencia de la oposición, el oficialismo ha mantenido mayor cohesión en todos estos años (…) tal vez si la amenaza externa no existiera, el oficialismo estuviera dividido en diferentes fracciones, pero por ahora, han podido mantener la cohesión».

Gunsun criticó que en el país no exista un plan de vacunación real y aseveró que no es fácil confiar en que Venezuela venció la última ola de casos de covid-19 porque las «estadísticas del gobierno de Maduro no tienen sentido».