Analistas políticos dijeron a El Nacional que la oposición liderada por Juan Guaidó ocupará un lugar en la mesa de negociación que se establecerá con Maduro. Consideran «determinante» la participación de la comunidad internacional, ya que los países deberán presionar para que Maduro cumpla con las exigencias y para que no haya otro fracaso.

Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por al menos 60 países, propuso el martes 11 de mayo retomar las negociaciones con la administración de Maduro; a través del Acuerdo de Salvación Nacional, que incluya unas elecciones presidenciales libres y democráticas a cambio del levantamiento progresivo de las sanciones. Maduro ya lo asomó en una alocución reciente: las próximas elecciones en el país son de gobernadores y alcaldes, el 21 de noviembre, convocadas con el nuevo Consejo Nacional Electoral. El oficialista no dio espacio para presumir que cederá en uno de los principales puntos que la oposición planteará en la mesa: unas presidenciales.

El director de la firma Delphos, Félix Seijas dijo a El Nacional que el nuevo CNE «dio movilidad» a un período en el que parecía haber un estancamiento y un especial énfasis, por parte de la oposición, de un “todo o nada”. “Hay un cambio importantísimo de propuesta, de discurso por parte del G4. Veníamos desde hace 2 años planteando el todo o nada. Se maneja la posibilidad de acercarse al objetivo, pero en un tono distinto: no sentarse poniendo como única condición que Maduro esté fuera o unas presidenciales”, expresó según el reporte publicado este viernes. «Más importante que lo que ocurra en la mesa será lo que pasará alrededor de ella. Para eso hay que ver qué pasos se empiezan a dar concretos con el CNE; ocurrió lo de El Nacional, que afecta de manera negativa. Lo cierto es que la posibilidad de empezar a avanzar se abre, que esto se materialice o no dependen de esas cosas que sucederán alrededor de la mesa y que influirán”.

Por su parte, El politólogo Pedro Urruchurtu, vicepresidente de la Red Liberal de América Latina decaró a EN, que la oposición tiene la fuerza que ha ganado por el trabajo que desarrollado y por el reconocimiento internacional que ha logrado. «Pero, la dirigencia opositora también asumió una posición de debilidad al “prácticamente decir” que es el régimen el que manda».

“Que tiene el poder fáctico y que además prácticamente está pidiendo que el interinato públicamente pida perdón por lo que ha hecho. Eso de por sí debilita la posición de la oposición. Y una oposición que tiene respaldo internacional, que tiene una ruta trazada en sus últimos años, tan importante, de presión, identificación y entendimiento a lo que el régimen es, como genocida y como violador de derechos humanos y como criminal, no puede ir en una posición de debilidad”.

Más allá de las sanciones impuestas en la era Trump hacia Maduro, la politóloga Paola Molina Noguera destacó que a lo interno no hubo avances ni se cumplieron los objetivos. Señaló que en el discurso de los demócratas hay menos tensión en el manejo de la política internacional y, en el caso de Venezuela, el gobierno de Biden apoya las mesas de diálogo y las negociaciones internas entre las partes.

“No habrá presidenciales”

Seijas aseveró que no habrá elecciones presidenciales en estos momentos, estimó que se intentará, en algún momento, activar el referendo revocatorio contra Maduro y las elecciones presidenciales en 2024, un año al que la oposición no puede llegar en las condiciones en las que se encuentra actualmente.

“Una negociación no puede ser sentarse para adelantar unas elecciones presidenciales para este año ni para el año que viene. No puede ser de esta manera porque no hay la fuerza para obligar al gobierno. Entonces las soluciones para Venezuela tienen que ser negociadas, esto siempre ha sido así, lamentablemente se ha esquivado esa realidad y los hechos que están al frente en este momento han llevado a varios actores dentro de la oposición a darse cuenta de que ese es el camino que tienen que empezar”, sentenció.

“Y al sentarse tiene que ser de una manera realista, poner cosas alcanzables en un principio. Si Maduro no cumple seguirá enfrentando los problemas que tiene en materia económica, de caja por las diferentes sanciones. Esta es una realidad. Han sabido sobrevivir con ellas, esto no los ha hecho perder el poder, pero claro que ellos quisieran moverse de una manera mucho más cómoda. Esto no ocurriría si no están dispuestos a ceder en algunas cosas; es un juego muy delicado que llevará tiempo, y es milimétrico”.

