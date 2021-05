El dirigente político de Vente Venezuela, Omar González, indicó este viernes que la tolda celeste puede ganar varias gobernaciones y alcaldías en unas elecciones limpias, pero que la organización sabe que no servirá de nada si primero no se desmonta el «sistema mafioso» que controla el poder real en la nación.

Precisó que Vente Venezuela posee una visión clara y una política seria y es por ello que su posición se mantienen y, por ende, no se avalará un proceso carente de garantía y condiciones democráticas.

El dirigente nacional de Vente Venezuela aseveró que el nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE), conformado por “chavistas y colaboradores”, solo garantiza la ejecución de un nuevo fraude electoral y una nueva burla a millones de venezolanos que aspiran a un cambio real en la nación.

Omar González acotó que la agrupación dirigida por María Corina Machado no “bajará la guardia” y continuará luchando por una transformación completa y compleja de la realidad venezolana, construyendo en cada rincón del país un partido fuerte y con arraigo ciudadano que sirva la palanca para la liberación de Venezuela.

“Aquí no se trata de maniobras electoreras; no se trata de repartirse a Venezuela –como pareciera que algunos creen– no, aquí de lo que se trata es de liberar a la nación, de decirle a los venezolanos que sí hay esperanzas, y estas se logran luchando y no siendo complacientes con la usurpación”.

Omar González realizó un llamado a todas las fuerzas democráticas del país para que no convaliden un proceso que a todas luces está diseñado para mantener el status quo intacto y los invitó a “actuar con seriedad y ética” frente a los venezolanos.

«Comparsa eterna»

Sobre la visita del actor Steven Seagal a Venezuela y su reunión con Nicolás Maduro, el dirigente nacional del partido de la libertad indicó que este fue un nuevo show y parte de la “comparsa eterna” que viene realizándose en el país en aras de distraer la atención nacional a los graves problemas que persisten y se agudizan afectando a millones de ciudadanos.

“Lo de Steven Seagal es una grosería; pues mientras Maduro goza del poder y su amigo Putín le manda, desde Rusia, a sus vedette para que se divierta, en el país cada vez hay más muertos por oronavirus, más hambre, mas soldados abatidos en Apure, más victimas del hampa y más desesperación”.

Omar González Moreno acotó que al país se urge un liderazgo responsable y no un “sujeto que cree que Miraflores es su parque de diversiones personal; mientras afuera de esas cuatro paredes el Coqui manda en la Cota 905, la guerrilla hace de las suyas en Apure y los traficantes de drogas y personas continúan su sucio negocio”.

Nota de prensa