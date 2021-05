El dirigente opositor y miembro del partido La Cauda R, Alfredo Ramos rechazó este jueves la nueva designación por parte de la AN/6D de las autoridades del CNE, ya que a su juicio “le hacen juego político” a Nicolás Maduro para “mantenerse” en el poder, reportó Vivo Play.

“Un CNE designado unilateralmente por el régimen, manteniendo la mayoría y el control institucional, no cambia en nada la situación y solo pretenden maquillar unas elecciones regionales irritas que no resuelven ningún problema en Venezuela. Estos nuevos rectores solo le hacen el juego político al gobierno de Maduro para mantenerse en el poder”, afirmó Ramos en rueda de prensa.

En torno a procesos electorales a futuro, enfatizó que se debe mantener la exigencia de un proceso transparente y donde se elija el cargo a la presidencia.

“Nosotros en reiteradas oportunidades hemos dicho y hemos señalado que la única posibilidad que hay en el país de buscarle una solución política a la grave situación que estamos viviendo es un acuerdo con un cronograma electoral que incluya las elecciones presidenciales justas libres y verificables, y eso hasta ahora no ha sido posible”, acotó.

El ex acalde de Barquisimeto y ex preso político reiteró que de nada sirve ir a unas elecciones regionales en Venezuela mientras no exista orden y respeto por las autoridades elegidas por el voto popular.