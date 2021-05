El consultor en negociación y resolución de conflictos, Igor Cuotto, sostuvo este jueves que las negociaciones entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición que lidera Juan Guaidó no han avanzado por “errores técnicos”, y destacó la “comunión” entre EEUU y la UE porque se realicen elecciones libres y transparentes en Venezuela.

“El negociar definitivamente es la ruta para solucionar un conflicto de forma pacífica satisfaciendo los intereses de las partes. En Venezuela se han cometido errores, eso es un tema muy político, se han cometido errores técnicos en procesos de negociación y esos errores han generado por supuesto de que las negociaciones no lleguen a las conclusiones que todos quieren. Además de que las negociaciones son interacción social, y como toda interacción social es muy dinámica”, afirmó Cuotto en entrevista con TVV Noticias.

En ese contexto, el analista político explicó que “si preguntamos a Netanyahu porque declaró 48 horas antes el cese al fuego entre Israel y Hamás, que ellos iban a llegar hasta el final, y resulta y acontece que 48 horas después declararon que habían llegado al cese al fuego, yo pregunto: ¿es que Netanyahu entonces claudicó ante los intereses de Hamás?, no. Si Mandela estuviese vivo y le preguntáramos: Mandela, ¿por qué tú llegaste a un acuerdo con De Klerk para ir a unas elecciones?, ¿es que entonces Mandela claudicó por la causa de ir y abolir el apartheid?, la respuesta es no. El negociar no es malo”.

“Al principio debemos recordar aquel famoso mantra: fin de cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿Qué pasó con eso?, eso era la alternativa al acuerdo negociado de la oposición, era el mejor plan b de la oposición, y aupado principalmente por el Gobierno de EEUU y la retorica de Donald Trump en la cual aupaba que era verdad de que Nicolás Maduro era un dictador, etcétera y que había que salir de ese régimen y que todas las cartas estaban sobre la mesa”, recordó.

“Comunión” entre EEUU y la UE



A juicio de Cuotto, la Unión Europea “siempre ha abocado a unas elecciones libres y transparentes, y que hay que presionar para que se den. Ahora tenemos un nuevo Gobierno en EEUU, tenemos a un Biden el cual declaró que había que regresar al multilateralismo, y dentro de esos temas no solamente se regresó al acuerdo de Tokio, sino que también se regresó al tema de Venezuela, y es por eso que ahora hay una comunión entre la posición de EEUU y la UE sobre cómo abordar el tema de la oposición y el tema de la crisis política que vivimos en Venezuela”.

“Es lógico que haya un cambio de estrategia, porque además esa alternativa de la oposición de derrocar a Maduro, de ir al quiebre interno del país no dependía de ello, dependía de terceros entonces es una alternativa muy débil”, concluyó.