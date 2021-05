El presidente de El Nacional, Miguel Henrique Otero, envió un mensaje a Diosdado Cabello, a quien señaló de creer que todos tienen «un precio y no valores» debido a que el primer vicepresidente del Psuv intentó comprar dicho medio al cual se le embargó la sede el viernes.

«Con honor y la frente en alto, puedo decirle a todos los venezolanos que no vendí El Nacional, desechando una oferta de millones de dólares del régimen. Teniente Diosdado Cabello. El problema es que tu partes de la creencia de que todos tenemos precios y no valores. Te equivocaste conmigo. Tenemos virtudes. Defendemos principios. Por eso El Nacional ni se compra ni se vende… Vimos horrorizados como robas El Nacional», manifestó en un video.

Tildó de descaró que el número 2 del chavismo use los espacios de la TV de todos los venezolanos, «mazo en mano, sin ética ni respeto a las leyes como todo un guapetón de patotas insultas, mancillas, infamas e instigas el odio y ahora sales reclamando respeto. Cuánto daño les ha hecho al país y los venezolanos ¿de verdad te sientes dueño de Venezuela?».

«Quiero que entiendas que los medios de comunicación son el emblema de la libertad contra la dictadura, por eso tenemos claro que le tienes más miedo a los periodistas que a las bayonetas», consideró.

Le preguntó por qué no demandó a quien fuera su jefe de seguridad, quien llevó la denuncia en su contra y le acusa en EEUU de prácticas delictivas: «¿Por qué no demandas al diario ABC, que fue el medio que dio la primera noticia sobre tus andanzas? ¿por qué no has demandado a la DEA que mantiene una recompensa por tu captura?».

Henrique Otero cuestionó que Cabello, con el embargo, intente sabotearle la negociación a Nicolás Maduro con Juan Guaidó.

«Qué casualidad, que en este momento que se intenta otro diálogo, sale con esta emboscada. Que contradicción que se hable de negociaciones mientras tu sales con estas salvajadas ¿es que acaso le estás saboteando el diálogo a tu compañero Maduro?», sentenció.

Por último añadió que cree que la justicia divina se encargará de él, «pero también llegará el momento en que la justicia terrenal te alcance».

El viernes fue embargada la sede de El Nacional de parte de un tribunal de Caracas para saldar el «daño moral» contra Cabello.

La indemnización que tiene que hacerle el medio al chavista representa un poco más de 13 millones de dólares ($ 13.366.800).