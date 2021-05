El secretario general del MAS, Felipe Mujica, consideró este viernes que pase a que ahora el 60% de los cargos a elegir serán escogidos por representación proporcional y el 40% de forma nominal en las elecciones de concejales y legisladores regionales, todavía no es suficiente, por lo que pidió al CNE «sacar bien la cuenta».

«Eso que anuncia el CNE es un avance; sin embargo, todavía no basta, hay que sacar bien la cuenta porque no basta que establezcas los porcentajes de cuántos son los que corresponden a listas y circuitos. Puede ser que cuando se apliquen esos porcentajes, no te dé tampoco para solucionar el problema porque se debe imputar de alguna manera… Si no imputas lo que sacaste en los circuitos a la lista, cuando digo imputar es que los descuenten, puede traer como consecuencia que a la hora de adjudicar se expresan de manera incorrecta como ocurrió en 2010, 2015 y el 6D donde la cosa fue más salvaje», comentó Mujica a Unión Radio.

No obstante, destaca que con esto que plantea el CNE ahora la representación pudiera «ser menos salvaje».

Asimismo, dijo que han hablado con personas del Poder Electoral, los cuales les han dicho que «además de esa decisión, viene una corrección del número de parlamentario por circuito».