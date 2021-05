La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, rechazó este jueves el nuevo CNE, por lo que pidió que no cuenten con ella y su partido para participar en venideras elecciones.

«Dicen que es un paso, pero un paso al abismo, un paso definitivo a la entrega y a claudicar esta lucha y para eso no cuenten con nosotros, y yo sé que no van a contar con la sociedad venezolana tampoco», expresó Machado a NTN24.

La exdiputada cuestionó lo siguiente: «¿Qué quieren hacer el régimen y ahora quienes lo acompañan en esta nueva trampa? borrar eso y decir «no no no, no es usurpador, es legítimo», porque si se reconoce a este CNE, se reconoce a esta AN y a Maduro».

«¿Son elecciones o asignaciones? ¿Están negociando condiciones o cuotas?», siguió preguntándose.

El nuevo CNE está conformado por 3 chavistas (Pedro Calzadilla, Alexis Corredor y Tania D’ Amelio) y dos de oposición (Enrique Márquez y Roberto Picón).

No obstante, la oposición que lidera Juan Guaidó ha repudiado ese nuevo poder electoral, al igual que la OEA.

Asimismo, enfatizó que después viene Vladimir Padrino López, «el criminal de Maykel Moreno, El Coqui, los malandros y el ELN y les pasan por encima».

En otro contexto, ratificó las declaraciones de Lenín Moreno, quien dijo que Maduro ha tenido injerencia política y económica en el conflicto en Colombia.

«No hay duda que estos criminales intentan aprovechar legítimas demandas para convertirlo en una estrategia de división de la sociedad, de violencia y de desestabilización de la democracia», apuntó.