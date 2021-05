El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, consideró este lunes que Juan Guaidó irá a negociaciones porque no tiene otra opción contrario a Nicolás Maduro quien, a su juicio, lo hará porque se siente fuerte.

«Maduro va a la negociación porque piensa que está fuerte, porque cree que puede ceder cosas sin arriesgarse. Si él estuviera pensando que su debilidad hace que cualquier cosa que ceda lo saca del poder, no negocia», dijo León.

Por la otra parte, León considera que Guaidó podría tomar dos actitudes frente a la negociación, ir al proceso sin esperar necesariamente el cese de poder de Maduro, sino buscar conquistar espacios políticos, o jugar al papel de solamente enfocarse en quitar a Maduro del poder y luego, al no tener avances en el diálogo decir, «yo se los dije» y regresar al punto cero.

«Realmente a Guaidó la negociación no le gusta, él está ahí porque no le queda más remedio. Porque lo ha dicho varias veces», precisó León.

De igual forma resaltó en el Programa Vladimir a La Carta que no puede haber duda que todos buscan cosas en las negociaciones a su favor, «nadie se siente a negociar para quedar peor de como estaba».

«Maduro puede estar buscando la flexibilización de sanciones y a cambio pudiera estar dispuesto a ceder gobernaciones y alcaldías… Pero, no se puede confundir el deseo de negociación que puede tener Maduro, con la posibilidad de que entregue su cabeza. Son dos cosas distintas.», recalcó.

El analista político está convencido de que la participación es vital para el proceso que vive Venezuela.

«Tú te puedes pasar la vida diciendo que no se puede participar porque no es una elección transparente. Chévere, ahora dime qué sí puedo hacer. ¿Quedarme rascando la barriga en el sofá mientras Maduro toma todos los espacios políticos? ¿Sólo dar discursos?», puntualizó León.

También dijo, «Guaidó cuando dice que falta mucho para que esa elección sea competitiva, es verdad. Pero, también le está diciendo, por ejemplo a la gente de Chacao, que su propuesta es que le entreguen la Alcaldía a un chavista porque las condiciones no son perfectas».

«Las revoluciones salen cuando implosionan o cuando se equivocan»

Ante esta premisa, León expresó, «Ahora, ¿cómo vas a hacer tú para que una revolución se equivoque si no participas, no votas, no luchas?».

«Nadie te puede garantizar si la negociación va a ir para algún lado positivo, si votar tiene sentido. Lo que sí te puedo garantizar es que no participar, te termina de bajar en el barranco donde estás», precisó.

Asimismo, dijo, «si yo soy la oposición, entendiendo que Maduro cree que no está en peligro, yo tomaría todo lo que pueda tomar en la negociación. Porque tú nunca sabes cuándo se le puede trastabillar el proceso y equivocarse».

«Hoy en Venezuela contra el 1 de enero del 2020, 100$ son equivalentes a 30$

Finalmente, el economista dio un dato alarmante, y es que según sus estudios, la inflación es incluso superior a la devaluación y explicó que «la posibilidad del gobierno de estabilizar la economía es cero».

«Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020, 100$ perdió la mitad de su valor. Y hasta abril 2021, había perdido 30% más», precisó.

Nota de prensa